Se declaró legal la detención de un hombre y se tuvieron por formulados los cargos en su contra por un hecho ocurrido en Bariloche la noche del martes 17 de noviembre. En la misma audiencia, se dispuso que permanezca en prisión preventiva hasta el 19 de abril de 2027.

jueves 19 de noviembre de 2026

El fiscal adjunto de turno, Álvaro Viterbori, atribuyó al imputado haber seguido a una joven de 18 años que caminaba por la avenida Crucero General Belgrano, entre las 23 y las 23.15.

Según la acusación, el hombre la interceptó cerca de una parada de colectivos, la sujetó del brazo y forcejeó con ella. La Fiscalía sostuvo que intentó llevarla por la fuerza hacia un descampado de la zona para someterla sexualmente.

Antes de que el hombre la interceptara, la joven le envió un audio a su hermano para avisarle que la estaban siguiendo. Cuando pidió auxilio, él y otros adolescentes que estaban cerca acudieron en su ayuda y lograron que el imputado la soltara. Según el relato fiscal, durante el forcejeo el hombre sacó un cuchillo y uno de los adolescentes logró que lo soltara. Poco después, personal de la Comisaría 42, alertado por la madre de la joven, detuvo al imputado.

Para sustentar la imputación, Viterbori mencionó la denuncia, la declaración de la madre, las actuaciones policiales, los certificados médicos y la documentación del secuestro del cuchillo. También incorporó una entrevista con la joven y su madre, realizada esta mañana con la participación del equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

La defensora adjunta penal pública Diana Violante no se opuso a la formulación de cargos. Cuestionó la calificación jurídica propuesta por la Fiscalía al considerar que la evidencia reunida hasta el momento era insuficiente para sostener la intención que el fiscal le atribuyó al imputado e hizo reserva de impugnación. Por su parte, el hombre declaró, negó haber visto a la joven y pidió que se revisaran las cámaras de la zona.

El juez de Garantías Ricardo Calcagno tuvo por formulados los cargos con la calificación provisoria de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y habilitó la investigación hasta el 19 de abril de 2027.

Al solicitar la prisión preventiva, Viterbori planteó que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Mencionó los incumplimientos de medidas judiciales en causas anteriores y la cercanía entre los domicilios del imputado y la denunciante, cuyo testimonio es central para la investigación. La Defensa se opuso a la medida.

El Juez Calcagno consideró acreditados ambos riesgos y fijó la prisión preventiva por el mismo plazo de la investigación. También descartó la prisión domiciliaria al considerar que los incumplimientos previos y la cercanía entre los domicilios hacían insuficiente esa medida para resguardar el testimonio de la joven. El imputado permanecerá en la comisaría que lo tiene bajo custodia hasta que el Servicio Penitenciario Provincial determine su lugar de alojamiento.