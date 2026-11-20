Pastor Muñoz Álvarez recibió 4 años y 3 meses de prisión efectiva. El tribunal también ordenó el decomiso de $569.860 en efectivo y de un automóvil Hyundai.

viernes 20 de noviembre de 2026

Un tribunal colegiado condenó a Pastor Muñoz Álvarez a 4 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La pena fue unificada tras revocar una condena condicional previa dictada en Río Negro.

La condena se dictó a pedido del fiscal jefe Gastón Ávila y del asistente letrado Federico Sura, quienes presentaron en la audiencia de determinación de la pena un acuerdo con la defensa y el imputado. Pidieron 4 años de prisión, una multa de 45 unidades fijas y el decomiso de dinero en efectivo y un vehículo.

También solicitaron revocar la condicionalidad de una condena de 6 meses de prisión en suspenso, impuesta en agosto de 2023 en Río Negro por otro delito, y unificar las penas en una única de 4 años y 6 meses de cumplimiento efectivo.

Tras analizar la legalidad del acuerdo, el tribunal, integrado por los jueces Juan Valderrama, Ignacio Pombo y Maximiliano Bagnat, resolvió por unanimidad imponer los 4 años de prisión y la multa por el delito cometido en Villa La Angostura. Revocó la condicionalidad de la condena rionegrina, pero fijó una pena única menor a la pedida: 4 años y 3 meses de prisión efectiva.

El tribunal ordenó el decomiso de $569.860 en efectivo y del automóvil Hyundai utilizado para comercializar la droga. Dispuso además la destrucción de los estupefacientes y de los elementos de fraccionamiento secuestrados.

Los jueces prorrogaron, hasta que la pena quede firme, la presentación semanal del condenado en la Comisaría N° 12 de El Bolsón y la prohibición de salir del país.

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el 13 de marzo de 2026, a plena luz del día y en la vía pública de Villa La Angostura, Muñoz Álvarez fue sorprendido mientras vendía cannabis sativa a bordo de un vehículo.

En el procedimiento policial se secuestraron envoltorios con casi 200 gramos de marihuana, frascos con aceite y tintura de cannabis, semillas, dos balanzas de precisión, bolsas de nylon para fraccionamiento, anotaciones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.