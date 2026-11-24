En manos de la segunda generación de la familia barilochense que la creó, la cadena de farmacias logra crecer en un contexto complicado.

martes 24 de noviembre de 2026

La Farmacia Dr. Pasteur abrió este lunes su cuarta sucursal en Estados Unidos 430, en Dina Huapi. La cadena nació en Bariloche, en Elordi 1164, local que fue el primero y sigue siendo el principal. La segunda sucursal abrió en Moreno 59 y la tercera, el 23 de julio de 2025, en el barrio El Frutillar, en Juan Herman 4537. La empresa emplea a 65 personas.

Juan Ruiz, titular de la firma, destacó a Económicas Bariloche que se trata de una empresa familiar que siempre estuvo en Bariloche. "La familia Obederer la creó hace 33 años. Hace ocho años nos hicimos cargo la segunda generación familiar", explicó.

Según Ruiz, la propuesta se apoya en la atención de calidad y en resolver los problemas dentro de la sucursal. "Siempre buscamos más cercanía con el público, que muchas veces va con un problema y debe retirarse con la solución", afirmó. Agregó que facilitan los trámites con las obras sociales y procuran que los clientes comprendan el funcionamiento y las exigencias de cada una.

Más cerca de Dina Huapi y la Línea Sur

La nueva sucursal responde a la demanda de clientes de la zona. "Teníamos mucho público de Dina Huapi y la Línea Sur que venía a la sucursal de Elordi y ahora la tienen mucho más cerca y cómoda", señaló el titular.

Stock y competitividad

Ruiz identificó el stock como el principal diferencial de la cadena. "Nuestro gran diferencial es contar con mucho stock, es la diferenciación con las demás farmacias del mercado", sostuvo.

En un contexto que exige mayor competitividad a las farmacias, la empresa busca mejorar su trabajo y sus respuestas para sortear los inconvenientes con eficiencia. "El enfoque basado en la calidad y propiciar una buena experiencia del cliente es un punto clave del sistema de salud y nos enfocamos en eso", indicó.

La estrategia incluye resolver el mayor número de situaciones en el mostrador. "Tratamos de resolver la mayor cantidad de situaciones posibles en el mostrador, buscar el mejor trato personalizado", dijo Ruiz.

Puesta en marcha

En Dina Huapi, la apertura priorizó el funcionamiento de los sistemas. "Es un trabajo fuerte y progresivo hasta que se normalice la atención ágil", explicó. Y precisó: "Las primeras semanas tenemos mucho trabajo en el stock y los sistemas".

Los interesados en obtener más información y contactar a la empresa pueden consultar el perfil de Instagram @farmaciadrpasteur