Acompañado por su referente local Nicolás Van Ditmar, el magnate Joe Lewis aterrizó este martes a la mañana en el helipuerto de Bariloche, ubicado junto al Memoria Malvinas.

martes 24 de noviembre de 2026

El magnate Joe Lewis arribó a Bariloche este martes a la mañana y su presencia generó revuelo en la zona céntrica de la ciudad. El helicóptero que lo trasladó llamó la atención de turistas y residentes, debido a que voló a muy baja altura y aterrizó en el helipuerto, ubicado junto a las letras de Bariloche y al Memorial Malvinas.

Acompañado por Nicolás Van Ditmar, fue caminando hasta las oficinas de Migraciones, ubicadas en calle Libertad, a las que ingresó con la finalidad de realizar trámites.

Vestido de traje y con sus tradicionales gafas oscuras, Lewis recorrió la esplanada que conecta la playa con la Avenida 12 de Octubre y luego transitó por el Centro Cívico, hasta llegar a las oficnas del organismo nacional, ubicadas a pocos metros.

Los viajes del millonario a la región son moneda corriente aunque no tanto en Bariloche. "Suele aterrizar en aviones privados y luego se moviliza en helicóptero desde el Aeropuerto hasta Lago Escondido" contaron personas de su entorno. Por ese motivo, verlo en el centro de la ciudad llamó la atención de los testigos.