La modalidad permite acortar los tiempos de viaje y es cada vez más elegida por estudiantes de la región.

martes 24 de noviembre de 2026

Alumnos de Bariloche, Villa La Angostura y otras localidades de la región comenzaron a viajar hacia sus destinos de egreso mediante vuelos especiales. La empresa Super Tour brinda el servicio a establecimientos educativos de la zona, con conexiones aéreas que permiten reducir considerablemente los tiempos de traslado y mejorar la experiencia de los pasajeros.

La temporada de viajes de egresados comenzó a tomar impulso en la región con la partida de los primeros vuelos chárter hacia los destinos elegidos por los estudiantes. Esta semana despegaron las primeras aeronaves con destino a Córdoba.

La modalidad representa un diferencial para los contingentes estudiantiles que viajan desde Bariloche, Villa La Angostura y otras localidades cordilleranas. A través de los vuelos chárter, los alumnos pueden llegar a sus destinos en menos tiempo, evitar extensos recorridos terrestres y comenzar antes las actividades previstas en sus paquetes turísticos.

La empresa Super Tour tiene a su cargo la prestación de estos servicios para distintos establecimientos educativos de la región, algunos de los cuales ya emprendieron sus viajes a la provincia serrana.

La firma cuenta con oficinas en pleno centro de Bariloche, donde los padres pueden realizar gestiones, trámites y consultas, como también abonar las cuotas de los viajes.

La incorporación de vuelos especiales permite optimizar la logística de los contingentes y aporta mayor comodidad a una experiencia que, para muchos estudiantes, representa uno de los momentos más esperados de su etapa escolar.

Con las primeras salidas ya concretadas y nuevos vuelos programados para las próximas semanas, la temporada comienza a desplegar su movimiento en los aeropuertos de la región