Decodeme, la plataforma desarrollada en San Carlos de Bariloche, se llevó el reconocimiento en la categoría "Innovación para las Personas" por su aporte a la detección temprana de tensiones en equipos de trabajo y la inclusión de personas neurodivergentes.

martes 24 de noviembre de 2026

El Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA) dio a conocer los resultados de la segunda edición de los Premios INARIA 2026 – Innovación para la Humanidad, un certamen que recibió más de 250 propuestas de todo el país y que distinguió cinco iniciativas, además de otorgar menciones especiales a otros desarrollos.

Entre los proyectos galardonados, Bariloche tuvo un rol protagónico: Decodeme se impuso en la categoría "Innovación para las Personas", un eje que abarca salud, educación e inclusión.

La plataforma, creada por Gabriela Alfaro, analiza los patrones de comunicación dentro de los equipos de trabajo con el objetivo de identificar señales tempranas de tensión y, de ese modo, contribuir a mejorar el bienestar laboral.

Uno de los aspectos más valorados del desarrollo es su enfoque en la inclusión de personas neurodivergentes, ya que examina las dinámicas de interacción en los ámbitos laborales para detectar situaciones que puedan afectar a quienes forman parte de ese colectivo.

El jurado de esta edición no se limitó a evaluar la complejidad tecnológica de cada propuesta: también consideró aspectos vinculados con la ética, la transparencia, la seguridad y el impacto social y ambiental. Ese criterio fue central para distinguir a Decodeme, una herramienta pensada para atender necesidades concretas y generar resultados verificables en la vida de las personas y las instituciones.

La convocatoria reunió proyectos de Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Tucumán y Corrientes, entre otras jurisdicciones, con presencia de universidades, empresas, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.

Con este reconocimiento, Bariloche vuelve a posicionarse como un polo de desarrollo de inteligencia artificial aplicada a problemáticas sociales, en este caso, al cuidado del clima laboral y a la construcción de espacios de trabajo más inclusivos.