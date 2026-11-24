El hecho ocurrió el 12 de febrero, cuando los imputados vieron a Cid en la vía publica y le dispararon.

martes 24 de noviembre de 2026

Avanza a debate oral y público la causa por el ataque ocurrido el 12 de febrero de 2026 en Bariloche, en el que según la Fiscalía, uno de los hermanos efectuó los disparos que mataron a Cid y el otro facilitó la agresión al conducir el auto.

El fiscal jefe Martín Lozada presentó esta mañana la acusación ante el juez de juicio Gregor Joos. Relató que, entre la 1.40 y la 1.55, los hermanos llegaron con otras dos personas en un Peugeot 408 blanco a Coirón al 4900, frente a una despensa, para un encuentro coordinado por teléfono bajo el pretexto de comprar estupefacientes.

Allí reconocieron a Cid, que estaba acompañado por otro hombre. Según el fiscal, el día anterior la víctima les había sustraído estupefacientes a punta de arma. El conductor pasó junto a ambos, dio la vuelta y volvió despacio hasta ponerse a su altura, sabiendo que su hermano estaba armado. Se retiró tras los disparos.

La Fiscalía atribuyó al hermano que disparó la autoría de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional, atenuada por su condición de tenedor autorizado. Al conductor lo acusó como partícipe necesario del homicidio agravado.

La querella adhirió y señaló que seguía vigente una propuesta de acuerdo parcial. El defensor particular de ambos invocó un exceso en la legítima defensa (artículo 35 del Código Penal). Sostuvo que su asistido disparó en respuesta a una agresión armada. Joos abrió el juicio con las calificaciones de la Fiscalía y la querella y dejó el planteo para el tribunal, que resolverá con la prueba del debate.

Las partes dieron por acreditados la fecha, el horario, el lugar, los ocupantes del auto, la coordinación del encuentro, los disparos y las lesiones mortales. También acordaron la identificación, titularidad y entrega voluntaria del arma y la entrega voluntaria de un celular. Quedó fuera de discusión la legalidad del secuestro de otro teléfono en el Hospital Zonal.

Lozada propuso convocar al acompañante de Cid, a los otros dos ocupantes del auto, a quienes vieron a la víctima poco antes y a personal policial y de Criminalística. La querella y la defensa también ofrecieron la prueba a producirse en el juicio.

Se prevén unas 20 declaraciones ante tres jueces, en función de la pretensión provisoria de pena fiscal, superior a tres años y de hasta once para cada imputado. Joos pidió a la Oficina Judicial programar a la brevedad tres jornadas, incluidos los alegatos.

La defensa particular pidió aplicar al detenido las restricciones de su hermano o concederle prisión domiciliaria. Alegó que no hubo entorpecimiento y que su asistido tenía dificultades para continuar un tratamiento médico. La Fiscalía y la querella sostuvieron que persistían los riesgos procesales.

El magistrado rechazó el pedido y mantuvo ambas cautelares hasta la sentencia. Ratificó la prisión preventiva por el rol atribuido al detenido, la acusación adicional por portación ilegítima y el riesgo de fuga. Indicó que deberá garantizarse su tratamiento médico.

El otro imputado seguirá bajo monitoreo por GPS y tendrá prohibido salir de Cipolletti y del país y contactar a quienes declararon. Deberá presentarse semanalmente en la unidad policial correspondiente e informar de inmediato cualquier cambio de domicilio o teléfono.