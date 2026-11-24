El tribunal tuvo en cuenta las circunstancias particulares de la trabajadora y las consecuencias que podría ocasionar la ejecución inmediata de la decisión administrativa.

martes 24 de noviembre de 2026

Una docente con casi tres décadas de trayectoria en el sistema educativo rionegrino solicitó la suspensión de una sanción de cesantía que, además de privarla de sus ingresos, comprometía la continuidad de los tratamientos médicos que requieren tanto ella como su esposo. El fuero Laboral de Bariloche hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro suspender temporalmente los efectos de la sanción. El tribunal tuvo en cuenta las circunstancias particulares de la trabajadora y las consecuencias que podría ocasionar la ejecución inmediata de la decisión administrativa.

La docente cuenta con casi 29 años de servicios ininterrumpidos en el sistema educativo provincial y, según expuso en su presentación judicial, se encuentra a escasos meses de acceder a la jubilación ordinaria. La Junta de Disciplina Docente le había impuesto una sanción de cesantía por el término de un año, extensiva a todos los cargos y horas que desempeñara en establecimientos educativos dependientes del Consejo Provincial de Educación.

Tras recibir la notificación, la trabajadora presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio, en el que cuestionó la legalidad del procedimiento disciplinario. Además, solicitó la suspensión urgente de los efectos de la sanción por razones alimentarias y de cobertura de salud.

La Junta de Disciplina Docente rechazó el planteo con fundamento en la normativa provincial que establece que los actos administrativos son ejecutorios y que la sola presentación de un recurso no suspende sus efectos. Posteriormente, también fue rechazada la apelación y se confirmó la sanción en todos sus términos.

Ante esa situación, la docente acudió al fuero Laboral con una solicitud de medida cautelar para conservar la percepción íntegra de sus haberes y garantizar la continuidad de la cobertura médico-asistencial de Ipross para ella y su grupo familiar, hasta que se resuelva de manera definitiva la controversia.

En su presentación, explicó que padece distintas enfermedades crónicas que requieren atención médica permanente. Su esposo también necesita tratamiento continuo por una enfermedad crónica y recibe las prestaciones a través de la obra social de la trabajadora.

La docente acompañó documentación médica para acreditar esas circunstancias y expuso que su salario constituye el sustento económico de su familia. Señaló que la pérdida simultánea de sus ingresos y de la cobertura asistencial tendría consecuencias directas sobre las condiciones de vida de su hogar.

Sus representantes legales argumentaron que la ejecución inmediata de la sanción, mientras subsisten los cuestionamientos a la decisión administrativa, comprometería derechos fundamentales vinculados con el trabajo, la salud, el patrimonio y el trato digno.

Al analizar el planteo, la Cámara consideró acreditados los dos requisitos necesarios para conceder una medida cautelar: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Para ello, valoró los cuestionamientos formulados en sede administrativa respecto del acto que dispuso la cesantía, las circunstancias de salud acreditadas mediante la documentación incorporada al expediente y las consecuencias que podría provocar la interrupción de la cobertura médica.

La resolución no aborda los hechos que dieron origen al procedimiento disciplinario ni se pronuncia sobre la legalidad de la sanción. La intervención de la Cámara se limita, en esta instancia, a suspender sus efectos ante las circunstancias particulares acreditadas por la trabajadora. La medida cautelar tendrá vigencia por un plazo de 30 días y/o hasta el agotamiento de la vía administrativa, con posibilidad de prórroga ante un pedido debidamente fundamentado.