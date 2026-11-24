Durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía, 1.410.000 turistas viajaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 332.557 millones.

martes 24 de noviembre de 2026

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía, 1.410.000 turistas viajaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 332.557 millones. El movimiento estuvo impulsado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales.

Las competencias deportivas tuvieron un papel destacado en los destinos patagónicos. Bariloche recibió a corredores de montaña durante Patagonia Bariloche by UTMB, mientras que San Martín de los Andes y Villa La Angostura fueron protagonistas del Gran Fondo Siete Lagos, con un recorrido principal de 110 kilómetros. En Ushuaia, la competencia Epic 2026 reunió una participación estimada de 300 atletas en pruebas de mountain bike y trail running. Los acontecimientos contribuyeron a extender el movimiento turístico más allá de los atractivos tradicionales de naturaleza.

Con Bariloche a la cabeza de las preferencias turísticas, la provincia presentó un movimiento favorable durante el fin de semana largo, aunque con diferencias entre sus destinos cordilleranos, costeros y del valle.

En San Carlos de Bariloche, la ocupación hotelera se ubicó en el 85%, el porcentaje más alto entre las localidades relevadas. Le siguieron Viedma, con el 70%; Playas Doradas y la región del Valle, ambas con el 65%, y Las Grutas, con el 50%. En este último balneario, el gasto promedio se estimó en aproximadamente $ 110.000 diarios por persona. Los indicadores reflejaron una mayor demanda en la zona andina, acompañada por un movimiento significativo en la costa atlántica y los destinos del interior. La agenda deportiva tuvo especial protagonismo en Bariloche, donde se desarrolló, del 18 al 22 de noviembre, Patagonia Bariloche by UTMB, una competencia internacional de trail running que reunió a corredores en distintos circuitos de montaña. La ciudad también fue sede de la duodécima edición de TEDxBariloche, el 21 de noviembre, y ofreció espectáculos musicales, teatro y actividades culturales.

La cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo feriado de 2025, aunque la diferencia se explicó, en buena medida, porque el año pasado el fin de semana largo tuvo cuatro días, frente a los tres actuales. También, por la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV a principios de este mes.

La estadía promedio se ubicó en dos días, levemente por encima del feriado del 12 de octubre (1,8), pero menor al mismo feriado de 2025 (2,3). La menor duración del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron las posibilidades de realizar viajes más extensos y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $ 118.770, con una baja del 3,1% frente a 2025, descontada la inflación interanual. El gasto total de $ 332.557 millones representó una caída real del 30,3%. La reducción respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor, en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos.

El movimiento turístico mostró un comportamiento más heterogéneo que el observado en octubre. Mientras algunos destinos alcanzaron niveles elevados de ocupación, impulsados por acontecimientos específicos, otros registraron una demanda moderada. La actividad estuvo más concentrada en determinadas localidades y celebraciones, con estadías generalmente breves y diferencias importantes en los niveles de consumo.