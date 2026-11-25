El hombre de 31 años, residente en Bariloche, estuvo internado en terapia intensiva del Hospital Zonal desde el 19 de noviembre. Hay cuatro personas en aislamiento preventivo y se espera el resultado del Malbrán para saber dónde se contagió.

miércoles 25 de noviembre de 2026

El Hospital Zonal Bariloche "Dr. Ramón Carrillo" informó este miércoles que el paciente de 31 años con hantavirus recibió el alta médica, tras una evolución clínica favorable.

El caso se había confirmado el 18 de noviembre. El hombre, residente en la ciudad, estaba internado desde el día 19 en la Unidad de Terapia Intensiva, donde se mantuvo estable y bajo atención permanente. Desde la dirección del hospital destacaron el trabajo y el compromiso de los equipos de salud que lo atendieron y le hicieron el seguimiento.

Con el diagnóstico confirmado, los equipos activaron los protocolos sanitarios e identificaron a las personas que tuvieron contacto cercano con el paciente. Cuatro cumplen aislamiento preventivo, una de ellas en Chile, en confinamiento sanitario.

Todavía no se sabe dónde se contagió. El paciente estuvo en Rosario, por lo que no está determinado si se contagió allí, en Chile o en Bariloche. Las muestras fueron enviadas al ANLIS Malbrán y el hospital espera los resultados.

Lo que defina el estudio cambia la situación de los contactos:

- Si da positivo para la cepa Andes, que indicaría contagio en Bariloche o Chile, deberán seguir aislados hasta el 9 de diciembre.

- Si resulta otra cepa, que indicaría contagio en Rosario, el aislamiento se levanta automáticamente.