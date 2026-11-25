El magnate británico llegó en helicóptero a la Costanera para hacer un trámite en Migraciones. El diputado nacional Marcelo Mango y el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionaron el uso de un helipuerto de emergencias y pidieron explicaciones al Gobierno. Desde el entorno de Lewis dicen que tenía permiso.

miércoles 25 de noviembre de 2026

El empresario británico Joe Lewis aterrizó el martes al mediodía en el centro de Bariloche y generó críticas políticas y sindicales. Llegó en un helicóptero Airbus H160, operado por la firma Helipatagonia, y descendió en el helipuerto de la Costanera. Está en la playa inferior del estacionamiento municipal, entre el Puerto San Carlos y el Memorial Malvinas. Lo acompañaba Nicolás Van Ditmar, administrador de su estancia en Lago Escondido.

Según el entorno de Lewis, el viaje tuvo un solo fin: hacer trámites migratorios. Desde el helipuerto caminó hasta las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones, sobre la calle Libertad. Sus voceros dijeron que contaba con los permisos para usar el lugar. Ese espacio está reservado para helicópteros sanitarios, de emergencia y de combate de incendios forestales.

Aguiar: "usurpador"

El secretario general de ATE Nacional repudió la visita en su cuenta de X. Dijo que Lewis "no es bienvenido" en Bariloche ni en el país, y lo llamó "usurpador" por el conflicto de más de 20 años en torno al acceso público a Lago Escondido. Cuestionó que "venga a pasearse como si fuera un rey" y que aterrice en un helipuerto pensado para emergencias. También apuntó contra el Presidente: pidió que "cuide a los argentinos" en lugar de a Lewis y que el Gobierno haga cumplir la ley.

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Mango: pedido de informes

El diputado nacional recordó que en julio presentó un pedido de informes sobre la situación migratoria de Lewis y solicitó que se cite al director de Migraciones. Dijo que su reclamo no surge del episodio de este martes sino de la permanencia previa del empresario en el país. Quiere saber cuándo ingresó, qué documentación se evaluó, si recibió alguna dispensa y qué funcionarios intervinieron. Y señaló: "Lewis aterriza en Bariloche, pero las respuestas del Gobierno no aparecen". Además comparó el trato con el que el oficialismo promete a otros extranjeros: dijo que para los pobres latinoamericanos el Presidente quiere fronteras cerradas, y que para Lewis, "alfombra roja y silencio oficial". Apuntó a la reforma migratoria oficialista, que prometió impedir el ingreso de extranjeros condenados.

Por otra parte, desde el MST, fuerza que integra el Frente de Izquierda, los dirigentes Jorge Paulic y Karina Rauque se sumaron al repudio. Calificaron de "provocación" que Lewis se mueva "con total impunidad" mientras impide el acceso público al lago. Distintas organizaciones sociales y vecinos reclaman desde hace años que se garantice el llegar a las costas de Lago Escondido por caminos públicos. Lewis y su entorno sostienen que la propiedad es privada. El empresario también tuvo causas con la Justicia estadounidense.

Silencio

Hasta ahora no hubo una respuesta oficial del Gobierno nacional ni de Migraciones a los pedidos de Mango. Tampoco se difundió el permiso que, según el entorno de Lewis, habilitó el uso del helipuerto.

Igualmente se mantuvieron en silencio el intendente Walter Cortés y la autoridad regulatoria de aeronáutica civil, ANAC.