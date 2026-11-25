Un libro póstumo con apuntes de Jorge Bergoglio entre 1992 y 2024 se publicó este martes en cinco idiomas. Ahí se define con esas palabras, cuenta que vio al diablo en tres ocasiones y que una noche vio "las puertas del infierno". Lo editó el cardenal argentino Víctor "Tucho" Fernández. Por qué no vino a Argentina.

miércoles 25 de noviembre de 2026

El diario personal de Francisco, que se mantuvo privado durante años, salió a la luz este martes 24 de noviembre. Se titula *Il Diario personale di Papa Francesco*, lo editó la Librería Editora Vaticana y se distribuye en 94 países y cinco idiomas. Lo preparó el cardenal Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a quien el Papa le había encargado esa tarea en 2023.

Bergoglio empezó a escribirlo el 20 de diciembre de 1992, en una agenda de tapas negras, cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires. Las anotaciones llegan hasta agosto de 2024. Tiene 141 páginas escritas: 86 antes de ser elegido Papa y 55 durante el pontificado. Una de las más breves es del 21 de julio de 2013 y dice que el 13 de marzo lo eligieron papa.

La frase más dura es de una anotación del 30 de diciembre de 2022, en una de sus etapas más difíciles: se define como "el Jorge arrogante, autosuficiente, cínico y mentiroso consigo mismo". En el mismo pasaje rechaza convertirse en alguien "que usa a los otros como títeres", lamenta haber "perdido la capacidad de llorar" y anuncia que retoma el camino del reconocimiento de la verdad.

No es el único ejemplo. A lo largo del texto Francisco registra sentimientos de desprecio, envidia y orgullo, y episodios de irritación. También se reprocha haber ignorado a un hombre borracho que lo interpeló en la calle, porque quería "caminar tranquilamente". El diario lo muestra atento al discernimiento de espíritus propio de la espiritualidad jesuita, y convencido de que reconocer la propia miseria es el camino hacia la misericordia.

El diablo

Francisco cuenta que vio al diablo tres veces. La primera fue unos quince años antes de 2021, cuando era arzobispo de Buenos Aires: lo vio desde la ventanilla de un auto, con "ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores". La segunda fue en una capilla de carmelitas, donde "me miró con ojos llameantes", más intensos que en la primera. Después de ver un poco, escribió, quedó aterrorizado y "tomó el rosario como un arma". El 7 de junio de 2018 anotó que la noche anterior había visto "las puertas del infierno".

En una entrevista con el Corriere della Sera, Fernández contó que Francisco tenía información de los servicios de inteligencia: sabían que, si viajaba, organizarían algo en su contra. Aclaró que no era un problema de ego, porque el Papa toleraba cualquier ataque. Su miedo, dijo, era el escándalo, que no le hiciera ningún bien al pueblo argentino.

Francisco murió en abril de 2025. Durante su pontificado fue criticado dentro de la Curia por un estilo considerado autoritario. Fernández sostiene que fue "un místico", y que ese rostro se les escapó a quienes lo juzgaron desde afuera.