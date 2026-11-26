Este jueves 26 de noviembre comenzó en Bariloche Eventos y Convenciones el 33° Encuentro de Municipios Turísticos y el 2° Encuentro de Legislación Turística, con la participación de Eric Guzmán y autoridades de todo el país. Durante dos jornadas se debaten Big Data, alquileres temporarios, sustentabilidad y marcos normativos con acceso libre previa acreditación.

jueves 26 de noviembre de 2026

Hoy, jueves 26 de noviembre, San Carlos de Bariloche puso en marcha el 33° Encuentro de Municipios Turísticos y el 2° Encuentro de Legislación Turística en el Bariloche Eventos y Convenciones (BEC). La doble cita federal reúne durante este jueves y el viernes 27 a intendentes, concejales, legisladores provinciales, secretarios y directores de turismo, equipos técnicos y cámaras del sector privado de distintas provincias argentinas.

La apertura oficial e institucional se desarrolló a partir de las 09:30, tras la recepción y acreditación de las delegaciones desde las 08:30, con la presencia del secretario de Turismo municipal y presidente del EMPROTUR, Eric Guzmán (quién llevó el saludo del intendente Walter Cortés), junto al presidente del Concejo Municipal Gerardo Del Río, concejales y el presidente de la Red Federal de Turismo, Pablo Sgubini. El evento es coorganizado por el Concejo Municipal de Bariloche, la Red Federal de Turismo, la Municipalidad y el EMPROTUR, con acceso libre y gratuito mediante acreditación oficial previa.

El propósito central de ambas convocatorias es consolidar un ámbito federal de capacitación, articulación y debate que conecte la gestión técnica de las áreas de turismo con la elaboración normativa de los cuerpos deliberativos. Entre los ejes transversales de las dos jornadas sobresalen la regulación de los alquileres temporarios, la defensa del patrimonio cultural y natural, la inteligencia turística aplicada al Big Data, las inversiones estratégicas y la sustentabilidad.

La agenda del jueves incluye disertaciones sobre inteligencia turística a cargo de especialistas del Observatorio de Bariloche y de la consultora Data Appeal Mabrian, además de exposiciones sobre el rol de las agencias de viajes con representantes de la FAEVYT. También se desarrollan mesas técnicas legislativas enfocadas en el alojamiento informal y la preservación del patrimonio, seguidas por una ronda de buenas prácticas patagónicas con experiencias de la Ruta de los Siete Lagos, El Bolsón y Esquel, antes de las conclusiones preliminares y la cena de camaradería.

El viernes 27 de noviembre las actividades continuarán con paneles dedicados a la hotelería sustentable junto a la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), herramientas nacionales de financiamiento e inversiones para el sector y propuestas de astroturismo centradas en reducir la contaminación lumínica. Hacia el mediodía está previsto el plenario federal de intercambio legislativo con especialistas en derecho turístico y un panel sobre comunicación y prensa especializada.

El cierre de la segunda jornada contemplará la presentación de las conclusiones formales del 2° Encuentro de Legislación Turística y la firma de convenios de cooperación recíproca entre los municipios participantes. Con esta programación, Bariloche busca aportar herramientas concretas de gestión y normativa para fortalecer el desarrollo turístico de los destinos del país.