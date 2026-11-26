Una tarde de alegría, admiración y pasión por los autos clásicos marcó el inicio de una nueva edición de la tradicional competencia internacional en Bariloche, que largó este jueves temprano y ya recorre las rutas de la zona.

jueves 26 de noviembre de 2026

El Centro Cívico ofreció este miércoles 25 de noviembre una postal distinta, con verdaderas joyas de la historia del automovilismo y una gran cantidad de vecinos y turistas que se acercaron a disfrutar de la largada protocolar de la 37ª edición de las 1000 Millas Sport, un evento que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, a través de la gestión del intendente Walter Cortés.

Los diferentes modelos, sus llamativos colores y los detalles que distinguen a cada uno de los vehículos despertaron la admiración de chicos y grandes, en una tarde en la que la alegría del público y el entusiasmo de los amantes del automovilismo le dieron un marco especial al tradicional paseo barilochense.

El secretario de Turismo, Eric Guzmán, y la directora general de Comunicación y Gobierno Abierto, Victoria Najda, estuvieron presentes en la largada protocolar en representación del Ejecutivo municipal, mientras que el personal de la Secretaría de Deportes coordinó con la organización la ubicación de los vehículos en el Centro Cívico.

Desde las primeras horas de la tarde, la apertura del parque cerrado permitió al público apreciar de cerca los vehículos participantes, mientras se desarrollaban las verificaciones administrativas y técnicas previas a la largada simbólica, prevista para las 17.30 horas.

Organizada por el Club de Automóviles Sport, la competencia reúne a tripulaciones nacionales e internacionales bajo la modalidad de regularidad, una disciplina en la que la precisión y la coordinación entre pilotos y copilotos tienen mayor relevancia que la velocidad, con el atractivo adicional de recorrer algunos de los paisajes más imponentes de la Patagonia.

Cómo continúa la competencia

Este jueves 26 de noviembre, a partir de las 7 horas, comenzará la primera etapa desde el Hotel Llao Llao, con un recorrido que incluirá Circuito Chico, Dina Huapi, Villa La Angostura, el Camino de los Siete Lagos, Paso Cardenal Samoré y Villa Llanquín, entre otros puntos de la región.

Para el viernes 27, también desde las 7 horas, está prevista la segunda etapa, que llevará a los competidores por San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Alicurá y Confluencia, antes de emprender el regreso a Bariloche.

En tanto, el sábado 28, desde las 7.30 horas, se disputará la última etapa deportiva, con un itinerario que contempla el paso por Circuito Chico, Cerro Catedral, Villa Mascardi y El Bolsón, tras lo cual se conocerán los resultados oficiales y tendrán lugar el tradicional concurso de elegancia, el remate solidario y la cena de gala con entrega de premios.

Para la gestión del intendente Walter Cortés, el respaldo a este tipo de acontecimientos forma parte del trabajo que lleva adelante el Municipio para fortalecer la actividad turística, favorecer el movimiento de la economía local y generar propuestas que también puedan ser disfrutadas por los vecinos de Bariloche, como ocurrió durante esta multitudinaria tarde en el Centro Cívico.