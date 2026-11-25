Un conductor fue interceptado durante la madrugada por efectivos de la Comisaría 42°, luego de intentar alejarse al advertir la presencia policial. El test de alcoholemia realizado por personal de Tránsito confirmó que circulaba con 2,36 gramos de alcohol por litro de sangre.

miércoles 25 de noviembre de 2026

El procedimiento comenzó alrededor de la 1.30, cuando el personal policial realizaba recorridas preventivas y observó un Fiat Palio gris estacionado en medio de la calzada, sobre la avenida Crucero General Belgrano y Soldado Allende, obstruyendo la circulación.

Cuando los efectivos se acercaron para identificar la situación, el conductor puso el vehículo en marcha e intentó escapar por calle Soldado Allende. Sin embargo, el móvil policial logró interceptarlo a la altura del 5086.

Tras identificar al conductor, los policías solicitaron la documentación del vehículo y convocaron a personal de Tránsito, que llegó minutos después para realizar el control de alcoholemia.

El resultado fue contundente: 2,36 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación que evidencia la gravedad de conducir bajo los efectos del alcohol y el riesgo que representa para la seguridad vial.

A partir del resultado, se labró el acta de infracción correspondiente y el Fiat Palio quedó retenido en el predio de la dependencia policial.

La intervención se produjo durante una recorrida preventiva de la Policía, una tarea que permite detectar situaciones de riesgo en la vía pública y actuar antes de que puedan derivar en consecuencias más graves.