El aniversario de la ciudad sirvió de marco para presentar la licitación de 46 lotes con servicios, el estado del nuevo hospital y el Plan Director de Agua que beneficiará a más de 18 mil personas.

miércoles 25 de noviembre de 2026

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la entrega del pliego y el llamado a licitación de 46 lotes en el marco del programa provincial Suelo Urbano, que lleva adelante el Gobierno de Río Negro a través del IPPV. La apertura de ofertas está prevista para el próximo 15 de diciembre.

La iniciativa tiene como objetivo reducir el déficit habitacional mediante la urbanización de tierras y la provisión de infraestructura en servicios básicos, facilitando el acceso de más familias a terrenos donde puedan construir sus viviendas.

En Dina Huapi, el proyecto contempla la ejecución de las redes de agua potable y energía eléctrica, además de la instalación del alumbrado público, que contará con 24 columnas de iluminación LED.

La obra representa una inversión de $431.339.272 y permitirá dotar de infraestructura básica a los 46 lotes, pertenecientes a INVAP S.A, ampliando las oportunidades de acceso al suelo urbano y acompañando el crecimiento de la localidad.

En este sentido, el interventor del IPPV, Mariano Lavín, destacó el trabajo conjunto con INVAP y el convenio celebrado para avanzar con la provisión de los servicios. “Esto nace a partir de una inquietud que presentó INVAP en su momento, en el marco de Suelo Urbano, para dotar a estos terrenos de servicios, con el acompañamiento de la Provincia a través del IPPV”, explicó.

Además, señaló que actualmente el programa cuenta con más de 2.000 lotes en ejecución con obras de infraestructura y tiene presencia en el 70% de los municipios rionegrinos, con intervenciones finalizadas o en marcha. En ese contexto, mencionó la reciente finalización de una obra de 189 lotes en Bariloche, ejecutada junto a cooperativas, y destacó el esfuerzo provincial para sostener estas iniciativas con recursos propios.

Obras estratégicas para Dina Huapi

Durante la jornada, Weretilneck también destacó los avances de dos obras fundamentales para la localidad: la construcción del nuevo hospital y la obra del Plan Director de Agua. Ambas intervenciones forman parte de las políticas provinciales de infraestructura destinadas a fortalecer el sistema de salud y ampliar la cobertura de servicios públicos.

La obra del nuevo hospital registra un avance del 10%. El edificio tendrá una superficie total de 2.601 metros cuadrados y demanda una inversión superior a los $14.000 millones. Su puesta en funcionamiento permitirá ampliar y fortalecer la atención sanitaria en Dina Huapi, mejorando las condiciones de acceso a los servicios de salud.

Al respecto, Weretilneck sostuvo: “El hospital permitirá darle a la comunidad de Dina Huapi el derecho a la salud que se merece, con una ciudad independiente, que tiene su autonomía, pensando en el futuro”.

Por su parte, el intendente Hugo Cobarrubia destacó la importancia de concretar una obra largamente esperada por la comunidad. “El hospital es un sueño anhelado que el Gobernador Weretilneck prometió y hoy se está cumpliendo. Va a solucionar los problemas, fundamentalmente por los kilómetros de distancia que tenemos con otros centros de salud, como el hospital regional de Bariloche”, afirmó.

Una inversión para garantizar el abastecimiento de agua

El Plan Director de Agua, es un proyecto que se desarrollando en distintas localidades de Río Negro y que busca fortalecer los sistemas de abastecimiento, mejorar su eficiencia y garantizar la capacidad necesaria para responder a futuras demandas.

En Dina Huapi, el proyecto contempla nuevas instalaciones para la captación de agua del lago Nahuel Huapi, además de obras de impulsión, filtrado, almacenamiento mediante cisternas y distribución.

Con una inversión de $6.109.713.355, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la obra beneficiará a 18.480 personas y permitirá mejorar la prestación de un servicio esencial para la comunidad.

El Gobernador Weretilneck destacó el alcance de la intervención y su proyección a largo plazo: “Estamos con una obra muy grande de agua para garantizar la captación, el almacenamiento y la purificación del agua para los próximos 25 años en Dina Huapi”.

A su vez, Cobarrubia resaltó la importancia de ampliar la capacidad del sistema de abastecimiento: “Es un hecho importantísimo para nosotros, que, pese a estar rodeados de dos ríos y un lago, hemos tenido inconvenientes. En poco tiempo vamos a tener una ampliación importantísima en cuanto al servicio de agua”, concluyó.