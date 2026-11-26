Con la ejecución de nuevos accesos vehiculares, la obra se acerca a su finalización, prevista para la próxima semana si las condiciones climáticas lo permiten.

jueves 26 de noviembre de 2026

Una nueva jornada de trabajo se desarrolló este miércoles sobre la avenida Bustillo, donde las cuadrillas municipales llevaron adelante el hormigonado de tres accesos vehiculares, con la utilización de tres camiones mixer y alrededor de 30 metros cúbicos de hormigón.

Las tareas forman parte de la última etapa de esta intervención, que contempla completar los ingresos a distintos establecimientos y propiedades del sector, algunos de los cuales se ejecutan por mitades para permitir la circulación vehicular durante el desarrollo de la obra.

Desde mediados de octubre, la gestión del intendente Walter Cortés lleva adelante un importante trabajo de mejoramiento de los laterales norte y sur de la avenida Bustillo, entre el kilómetro 1,500 y las inmediaciones de la rotonda del Monolito, con recursos, maquinaria y personal municipal.

A lo largo de estas semanas, las cuadrillas realizaron tareas de movimiento de suelo, nivelación, preparación de las superficies y colocación de hormigón, con una intervención que permitió reemplazar sectores de ripio y mejorar las condiciones de circulación y acceso a viviendas, comercios y establecimientos hoteleros.

Entre los trabajos de este miércoles se encuentra el hormigonado de una parte de acceso vehicular, cuya mitad restante se prevé completar durante la próxima semana, al igual que otros ingresos que quedaron pendientes en estos últimos días.

De mantenerse las condiciones climáticas favorables, se estima que hacia finales de la próxima semana podría quedar concluida esta etapa de la obra sobre Bustillo, mientras que el personal municipal.

Con estas intervenciones, la gestión de Walter Cortés continúa dando respuesta a necesidades de infraestructura vial que durante años estuvieron pendientes, con obras que mejoran las condiciones de circulación y los accesos en una de las principales arterias de Bariloche, tanto para quienes viven y trabajan en el sector como para quienes transitan diariamente por allí.