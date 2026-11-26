Un micro de doble piso que iba de Esquel a Puero Madryn se incendió cerca de El Molle. Los 35 pasajeros bajaron sin lesiones.

jueves 26 de noviembre de 2026

El incendio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este jueves 26 de noviembre, en la Ruta Nacional 25, a la altura del paraje El Molle. La unidad es el coche de doble piso número 47 de Mar y Valle, que sale de Esquel a las 22 y tiene arribo previsto a Puerto Madryn a las 7.

Los choferes vieron humo en el habitáculo, detuvieron la marcha y evacuaron a los pasajeros. Intentaron usar los matafuegos, sin resultado, según dijo a Radio Chubut Sonia Rancho, responsable de la empresa.

Melisa Cárdenas, una de las pasajeras, contó a EQSnotas que hubo una explosión a la altura del kilómetro 437 y que el fuego empezó enseguida. Según su relato, los pasajeros caminaron 22 kilómetros de noche para conseguir ayuda. Los encontró un colectivo de la empresa Vía Tac, que los llevó de vuelta al lugar del incendio.

Cárdenas dijo que, según les explicaron después, la empresa no sabía del incendio y creía que el vehículo se había detenido porque no había llegado a la terminal de Paso de Indios. Otro colectivo salió desde Esquel para recoger a los pasajeros. Hasta el momento del relato, no había recibido comunicación de Mar y Valle.