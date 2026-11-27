Fuerte reconocimiento del sector privado a Diego Piquín, en los últimos días de su gestión en ATUR
Carta abierta de Néstor Denoya a Diego Piquín:
Los caminos compartidos dejan huella: gracias, Diego
Desde la Cámara de Turismo de Bariloche, queremos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a Diego Piquin por su trayectoria, compromiso y valioso aporte al desarrollo turístico de nuestra ciudad.
Su trabajo durante estos años en EMPROTUR, así como su participación en la conformación de ATUR, han sido parte de un proceso de crecimiento y fortalecimiento institucional. Su compromiso y dedicación contribuyeron a impulsar un salto de calidad en las acciones y estrategias de promoción del destino.
Le deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen, con la convicción de que el camino compartido y los vínculos construidos seguirán vigentes.
Las puertas de la Cámara estarán siempre abiertas y encontrará en nuestra institución un espacio para continuar aportando y trabajando por el desarrollo turístico.
Muchas gracias, Diego, y nuestros mejores deseos para esta nueva etapa.
Cámara de Turismo de Bariloche
Nestor Denoya
Presidente