El presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Néstor Denoya, publicó hoy una carta abierta destacando el trabajo de Diego Piquín en la gerencia ejecutiva de la Agencia de Turismo Río Negro y la previa del Emprotur. El directivo anticipó su renuncia en octubre y no estará más desde el primero de diciembre. La nota completa.

viernes 27 de noviembre de 2026

Carta abierta de Néstor Denoya a Diego Piquín:

Los caminos compartidos dejan huella: gracias, Diego

Desde la Cámara de Turismo de Bariloche, queremos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a Diego Piquin por su trayectoria, compromiso y valioso aporte al desarrollo turístico de nuestra ciudad.

Su trabajo durante estos años en EMPROTUR, así como su participación en la conformación de ATUR, han sido parte de un proceso de crecimiento y fortalecimiento institucional. Su compromiso y dedicación contribuyeron a impulsar un salto de calidad en las acciones y estrategias de promoción del destino.

Le deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen, con la convicción de que el camino compartido y los vínculos construidos seguirán vigentes.

Las puertas de la Cámara estarán siempre abiertas y encontrará en nuestra institución un espacio para continuar aportando y trabajando por el desarrollo turístico.

Muchas gracias, Diego, y nuestros mejores deseos para esta nueva etapa.

Cámara de Turismo de Bariloche

Nestor Denoya

Presidente