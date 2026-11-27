Tras la designación de sus autoridades e integrantes, las tres comisiones temáticas iniciaron su labor en el marco de la reforma de la Carta Orgánica Municipal. La Comisión Legislativa se reunirá los viernes.

viernes 27 de noviembre de 2026

La presidenta de la Convención Constituyente, Yanina Sánchez, firmó la resolución que establece la conformación de las comisiones temáticas. Cada una cuenta con una presidencia, una vicepresidencia y días y horarios de reunión.



Institucional, Gobierno y Gobernanza

La comisión será presidida por Julia Fernández (EHB) y la vicepresidencia estará a cargo de Laura Pérez Lavayén (LLA). Se reunirá los lunes y miércoles de 8.30 a 11.30.

También la integran Josefina González Elizondo y Andrea Galaverna (FB), Hermenegildo Ortega, Mariela Guerra, Alberto Arabarco, Luis Riquelme y Leandro Lescano (EHB), Lihue Bariggi (SF) y Alhue Gavuzzo (FIT).

Competencias Municipales, Planeamiento y Desarrollo Económico

La presidencia estará a cargo de Leandro Lescano (EHB) y la vicepresidencia, de Laura Pérez Lavayén (LLA). La comisión se reunirá los lunes y miércoles de 13 a 16.

También la integran Andrea Galaverna y Javier Inalaf (FB), Alberto Arabarco, Norma Zublin, Hermenegildo Ortega, Mariela Guerra y Luis Riquelme (EHB), Lihue Bariggi (SF) y Alhue Gavuzzo (FIT).

Deberes y Derechos, Participación Ciudadana y Políticas Especiales

La comisión será presidida por Norma Zublin (EHB) y la vicepresidencia estará a cargo de Martín Govetto (LLA). Se reunirá los martes y jueves de 8.30 a 11.30.

También la integran Andrea Galaverna y Javier Inalaf (FB), Luis Riquelme, Yanina Sánchez, Mariela Guerra, Julia Fernández y Alberto Arabarco (EHB), Lihue Bariggi (SF) y Alhue Gavuzzo (FIT).

Comisión Legislativa

La Comisión Legislativa será presidida por Yanina Sánchez y se reunirá los viernes a las 8.30. También la integran Martín Govetto (LLA), Josefina González Elizondo (FB), Alberto Arabarco (EHB), Lihue Bariggi (SF) y Alhue Gavuzzo (FIT).

Convocatoria Comisión legislativa

La Comisión Legislativa de la Convención Constituyente sesionará este viernes a las 8.30 horas en el Centro de Formación Profesional Municipal, Edificio Polivalente, a fin de tratar varios pedidos de informes y propuestas.

Entre otros temas en debate para la nueva Carta Orgánica, ya se analiza la reforma de la protección del patrimonio arquitectónico y urbano, incorporación de situación de calle, la perspectiva intercultural, una propuesta institucional del Soyem, espacio deportivo en Playa Centenario, inhabilidades para acceder y ejercer cargos públicos, ficha limpia, deudores alimentarios, Ballotage, viceintendente municipal, incorporación de bandera oficial, y modificaciones de varios artículos vigentes de la Carta Orgánica.

También hay una propuesta de legislar sobre modalidades de empleo en el sector privado, prohibición de venta o concesión de inmuebles municipales con costa de lago, y declarar el carácter de bienes del dominio público inenajenables, inembargables e imprescriptibles.

Por otro lado, hay una nueva propuesta de descentralización y delegaciones dunicipales, cambios en funciones y competencias municipales, iniciativa popular y referéndum popular.

Promueven nuevas formas de participación ciudadana y vecinal, y proponen incorporar principios de gestión integral de residuos sólidos urbanos y basura cero.

Además proponer la gratuidad del transporte público urbano para estudiantes, entre otras iniciativas.

Este viernes expondrá la Defensora del Pueblo, Mariana Minuth, y Gloria Moreno, del Foro de Personas Mayores.