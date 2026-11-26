Ocurrió a la altura del kilómetro 2093, cerca del brazo Huemul, camino a Villa La Angostura. Se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad en el lugar.

jueves 26 de noviembre de 2026

Esta tarde ocurrió un fuerte choque entre dos vehículos en la ruta nacional 40, camino a Villa La Angostura y obligó a cortar el tránsito mientras trabajaban en el lugar, aunque antes de las 20 horas, se habilitó la circulación.

De acuerdo con el reporte, el choque se registró en la zona del Bazo Huemul y Guardaparques, en cercanías a Villa La Angostura. La interrupción del tránsito se debe a un siniestro vial ocurrido en el sector.

La entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas solicitó a los usuarios de la vía respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad que se encuentran trabajando en el lugar para asistir en la emergencia.

Asimismo, desde el organismo recomendaron a los automovilistas mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación.