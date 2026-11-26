El Ejecutivo anunció que dividirá el pago del aguinaldo
El Ejecutivo de Bariloche dispuso el pago fraccionado del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre para todos los empleados de la planta municipal.
La medida quedó oficializada a través de la Resolución N.º 00003921-I-2026, suscripta este jueves 26, que fija dos fechas para completar la acreditación del aguinaldo.
Conforme a lo establecido en la norma, el primer depósito se realizará el 23 de diciembre, en tanto que el monto restante se abonará el 12 de enero de 2027. La disposición comprende a la totalidad de los trabajadores que integran la planta de personal municipal.
Entre los argumentos esgrimidos en el documento, el Gobierno municipal sostiene que la decisión obedece a la situación económico-financiera que atraviesa la administración y, en especial, a la falta de aprobación de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria.
El texto señala que esa circunstancia genera incertidumbre sobre los ingresos municipales y condiciona la disponibilidad de fondos necesarios para hacer frente a las distintas obligaciones financieras.
Frente a ese panorama, el Ejecutivo optó por organizar el pago en dos tramos, aunque dejó asentado que la totalidad del aguinaldo quedará abonada entre diciembre y enero.
La determinación se conoce a menos de un mes de la primera fecha prevista para el depósito y plantea interrogantes acerca del impacto que el desdoblamiento tendrá sobre los trabajadores municipales, sobre todo porque una parte del aguinaldo se acreditará después de las fiestas de fin de año.