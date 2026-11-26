El Ejecutivo de Bariloche dispuso el pago fraccionado del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre para todos los empleados de la planta municipal.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución N.º 00003921-I-2026, suscripta este jueves 26, que fija dos fechas para completar la acreditación del aguinaldo.

Conforme a lo establecido en la norma, el primer depósito se realizará el 23 de diciembre, en tanto que el monto restante se abonará el 12 de enero de 2027. La disposición comprende a la totalidad de los trabajadores que integran la planta de personal municipal.

Entre los argumentos esgrimidos en el documento, el Gobierno municipal sostiene que la decisión obedece a la situación económico-financiera que atraviesa la administración y, en especial, a la falta de aprobación de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria.

El texto señala que esa circunstancia genera incertidumbre sobre los ingresos municipales y condiciona la disponibilidad de fondos necesarios para hacer frente a las distintas obligaciones financieras.

Frente a ese panorama, el Ejecutivo optó por organizar el pago en dos tramos, aunque dejó asentado que la totalidad del aguinaldo quedará abonada entre diciembre y enero.

La determinación se conoce a menos de un mes de la primera fecha prevista para el depósito y plantea interrogantes acerca del impacto que el desdoblamiento tendrá sobre los trabajadores municipales, sobre todo porque una parte del aguinaldo se acreditará después de las fiestas de fin de año.