Renovarán el acceso a calle Lagos del Sur
La renovación del cruce de la avenida Exequiel Bustillo y la calle Lagos del Sur ya tiene en marcha los trabajos preparatorios, con parte del pavimento levantado en la bocacalle y el sector de obra delimitado junto a la avenida.
Entre las vallas y los tambores naranjas quedaron a la vista los bloques del pavimento retirado, mientras autos y colectivos siguieron su recorrido por Bustillo, frente a la costa donde se ven las embarcaciones.
Sobre Bustillo, el tramo a hormigonar superará los 100 metros, a los que se sumará la reconstrucción de la entrada a Lagos del Sur, donde también se acondicionarán las cunetas para encauzar el agua.
La intervención podría incluir además una dársena para colectivos en el sector de la parada ubicada frente a Lagos del Sur, cuya construcción se definirá según el espacio disponible.
La obra municipal reúne en un mismo punto mejoras para la circulación por la avenida y para el acceso al barrio, con trabajos de drenaje que también forman parte de la renovación de la esquina.