El hormigonado comenzará en los próximos días e incluirá la reconstrucción del derivador y de la entrada a Lagos del Sur.

jueves 26 de noviembre de 2026

La renovación del cruce de la avenida Exequiel Bustillo y la calle Lagos del Sur ya tiene en marcha los trabajos preparatorios, con parte del pavimento levantado en la bocacalle y el sector de obra delimitado junto a la avenida.

Entre las vallas y los tambores naranjas quedaron a la vista los bloques del pavimento retirado, mientras autos y colectivos siguieron su recorrido por Bustillo, frente a la costa donde se ven las embarcaciones.

Con recursos propios del Municipio, la gestión del intendente Walter Cortés prevé construir tres franjas de hormigón de tres metros de ancho cada una, una para cada sentido de circulación sobre la avenida y la tercera para rehacer el derivador que ordena los giros en el cruce.

Sobre Bustillo, el tramo a hormigonar superará los 100 metros, a los que se sumará la reconstrucción de la entrada a Lagos del Sur, donde también se acondicionarán las cunetas para encauzar el agua.

La intervención podría incluir además una dársena para colectivos en el sector de la parada ubicada frente a Lagos del Sur, cuya construcción se definirá según el espacio disponible.

La obra municipal reúne en un mismo punto mejoras para la circulación por la avenida y para el acceso al barrio, con trabajos de drenaje que también forman parte de la renovación de la esquina.