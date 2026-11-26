Ocurrió el martes por la noche en Villa Llanquín. Gendarmes y personal médico hicieron maniobras de RCP, sin resultado.

jueves 26 de noviembre de 2026

Un hombre de 58 años murió el martes 24 de noviembre tras descompensarse mientras viajaba por la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1610, en Villa Llanquín.

Alrededor de las 20:55, personal del Destacamento Nahuel Huapi de la Policía recibió el aviso de una persona desvanecida al costado de la ruta. Al llegar, encontró en el lugar a efectivos del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.

Según la información oficial, la víctima viajaba en un Volkswagen Gol Trend con un acompañante. Ambos volvían de una jornada de pesca. Cuando el conductor comenzó a desvanecerse, el acompañante frenó sobre la banquina, lo bajó del auto y pidió ayuda a los gendarmes, que realizaban un control vehicular en la zona. Los uniformados iniciaron maniobras de RCP.

Minutos después llegó una ambulancia desde San Carlos de Bariloche. El personal de salud continuó con la reanimación, pero se constató el fallecimiento del hombre, identificado por las iniciales A.A.C.

Intervino la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial, con sede en Villa La Angostura. Por disposición judicial trabajaron el Gabinete de Criminalística de la Dirección Seguridad Lagos del Sur y un médico legista. La información oficial no precisó las causas de la descompensación.

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