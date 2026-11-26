Los trabajos contemplan 1.600 metros de cañería ya soldada, la construcción de una nueva cisterna de 500.000 litros y mejoras en la presurización del sistema. La obra tiene un plazo de 18 meses y está pensada para cubrir la demanda de los próximos 20 años.

jueves 26 de noviembre de 2026

Las obras para mejorar el servicio de agua potable en Dina Huapi avanzan con el objetivo de dar respuesta a los problemas históricos de presión que afectan a la localidad, especialmente durante la temporada de verano.

En una recorrida junto al Gobernador Alberto Weretilneck y al ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, se verificó el estado actual de los trabajos, donde la empresa contratista se encuentra realizando las soldaduras de la cañería.

"Hasta el momento van 1.600 metros de cañería soldada y una vez que se culmine con esta tarea, ya arranca el zanjeo", explicó Matías Tormann, delegado regional de la zona andina del DPA, durante la recorrida.

La obra tiene un plazo de ejecución de 18 meses y beneficiará a la población actual, pero además está pensada para responder a la demanda de los próximos 20 años. Dina Huapi tiene muchos problemas en verano con el tema de la presurización y la baja presión de la cañería que abastece al pueblo.

Con esta intervención se aumentará el almacenamiento mediante dos cisternas: una nueva de 500.000 litros y la cisterna actual que ya contiene la localidad. Asimismo, se mejorará la presurización del sistema, de modo que en verano no se registren los problemas de baja presión que afectan especialmente a las casas que no cuentan con reserva propia y que sufren las consecuencias de esta deficiencia.