Creado por la psicopedagoga Leticia Opfinger y la diseñadora gráfica Analía Erbes, la propuesta busca que niños y niñas de 5 a 10 años conozcan los paisajes, la flora, la fauna y los sabores de la región a través del juego. Ya está a la venta en kioscos, librerías y artículos regionales.

jueves 26 de noviembre de 2026

Monuko, un adorable personaje, es el guía de "Descubriendo Bariloche", un álbum de figuritas adhesivas que propone conocer algunos aspectos de nuestra ciudad de una manera lúdica y creativa. Lejos de ser un simple entretenimiento, este material busca transformar la clásica dinámica de coleccionar figuritas en una herramienta de aprendizaje y conexión con el entorno.

Pensado para niños y niñas de 5 a 10 años, ya sean turistas o residentes, el material invita a explorar el entorno (lagos, montañas, flora, fauna), las actividades que se pueden realizar y los sabores que nos distinguen.

A través de sus páginas, los más chicos pueden descubrir desde las especies autóctonas que habitan los bosques patagónicos hasta los platos típicos que definen la identidad gastronómica de la región. La presentación incluye el álbum, todas las figuritas necesarias para completarlo y algunas sorpresas adicionales que buscan mantener el interés y la curiosidad de los pequeños exploradores.

La iniciativa nació de la observación atenta de Leticia Opfinger, psicopedagoga, quien detectó el potencial didáctico de las figuritas. "Desde el último mundial y el furor de los niños por las figuritas, estuve observando que hay un recurso didáctico para el aprendizaje, si a eso se le suma información", contó en diálogo con Económicas Bariloche. Esa chispa inicial la llevó a convocar a su amiga Analía Erbes, diseñadora gráfica, y juntas comenzaron a dar forma a este proyecto que hoy es una realidad.

El álbum viene con las figuritas necesarias para completarlo, distribuidas en 8 sobres, con sorpresas adicionales que se suman a la experiencia de coleccionar.

Además, la propuesta incluye la participación especial de La Maroma: algunas figuritas tienen un código QR para escuchar sus canciones en Spotify, lo que añade una dimensión musical y sensorial al aprendizaje, permitiendo que los niños asocien cada paisaje o personaje con una melodía.

Opfinger destacó que “el proyecto también contó con el apoyo de varios anunciantes que colaboraron para hacerlo posible”.

"Descubriendo Bariloche" ya está a la venta en kioscos, librerías y comercios regionales. Asimismo, habrá un stand en la 2da Feria del Libro que se realizará en la UNCo, donde el público podrá visitarlos y conocer la propuesta en detalle, además de interactuar con las creadoras del proyecto.

En Instagram también se puede conocer más sobre esta novedosa propuesta, en el perfil de @album.descubriendo, donde Analía y Leticia publican las novedades de Monuko. Una excelente oportunidad para que las familias se acerquen a descubrir este material que promete convertirse en un favorito de los más chicos.