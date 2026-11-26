El Presupuesto 2027 elevado por el Gobernador Alberto Weretilneck obtuvo un amplio respaldo en la Legislatura. Prevé más de $508.000 millones para ejecutar 383 obras en todo el territorio provincial, sin aumentar los impuestos.

jueves 26 de noviembre de 2026

Weretilneck celebró la aprobación del proyecto, que contó con 42 votos a favor y 4 en contra, correspondientes a legisladores del peronismo. “Río Negro está creciendo y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar ese desarrollo con infraestructura, mejores servicios y más oportunidades. Este es el rumbo: estamos pensando en el presente y el futuro de Río Negro”, aseguró el Mandatario.

El Presupuesto 2027 contempla recursos por $4,77 billones, un 44% más que en el año en curso, con prioridad en educación, salud, seguridad e infraestructura. También considera las inversiones energéticas, productivas, industriales y mineras.

La herramienta define las prioridades de inversión y las acciones del Gobierno de Río Negro para el próximo año. El foco está puesto en consolidar los servicios esenciales y la infraestructura necesaria para el desarrollo, así como en crear condiciones para impulsar la actividad económica y generar empleo.

Además, a través de la Ley Impositiva, Río Negro mantendrá en 2027 las mismas alícuotas y exenciones vigentes este año. “No habrá aumento de impuestos. Las mismas alícuotas que se cobraron este año serán las que se van a cobrar en 2027, acompañando el desarrollo de nuestra provincia”, remarcó Weretilneck.

Educación recibirá el 26% del presupuesto; Salud, el 11%; y Seguridad, el 10%. Para la obra pública se proyecta una inversión de más de $508.000 millones, destinada a ejecutar 383 obras en toda la provincia. “Una muestra de integración provincial y federalismo, porque no hay rionegrinos de primera y de segunda”, enfatizó Weretilneck.

El financiamiento de la obra pública tendrá una participación mayoritaria de recursos provinciales, que cubrirán el 51% de las inversiones. El 49% restante provendrá de organismos internacionales de crédito, sin aportes del Gobierno Nacional.

Para obras viales se contemplan $151.841 millones, destinados a mejorar rutas y caminos en Río Negro. Además, se prevén $110.205 millones para agua y saneamiento; $76.381 millones para vivienda y urbanismo; $64.066 millones para infraestructura educativa; y $46.306 millones para obras de salud.

El Presupuesto 2027 también destina $512.067 millones a la coparticipación de recursos para los Municipios, un aporte fundamental para el funcionamiento y el sostenimiento de los servicios locales.

Con las cuentas ordenadas, sin aumentar los impuestos y con obras en todo el territorio, Río Negro proyecta el 2027 con el objetivo de sostener su crecimiento y desarrollo. “Río Negro tiene rumbo, Río Negro tiene futuro”, sintetizó el Gobernador Weretilneck.