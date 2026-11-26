El Cuerpo Médico Forense realizó el estudio este jueves y la principal hipótesis es que se trató de un accidente. Se tomaron muestras de ADN para confirmar la identidad.

jueves 26 de noviembre de 2026

La Fiscalía investiga las circunstancias en las que falleció un hombre de 83 años, cuyo cuerpo fue encontrado el martes 24 de noviembre en la zona de La Fragua. Este jueves, el Cuerpo Médico Forense practicó la autopsia y descartó la presencia de signos de criminalidad. Por ahora, la hipótesis principal apunta a que se habría tratado de un accidente.

Apenas fue notificado del hallazgo, el fiscal de turno, Gerardo Miranda, dispuso las primeras medidas. Entre ellas, ordenó que personal de Criminalística se trasladara al lugar junto con efectivos de la Policía de Río Negro de Pilcaniyeu para relevar la zona y recabar información sobre lo ocurrido.

En el marco de la autopsia se tomaron muestras de ADN. El Laboratorio Regional de Genética Forense realizará una comparación con muestras de familiares para confirmar de manera fehaciente la identidad del hombre. La entrega del cuerpo quedará pendiente hasta que concluya el estudio.

La Fiscalía mantiene contacto permanente con la familia acerca de estas circunstancias.