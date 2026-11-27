Con seis propuestas, el oficialismo va a fondo en la Reforma de la Carta Orgánica
Las propuestas abordan la participación ciudadana, la transparencia y la ética pública, las funciones municipales, la organización del gobierno y la descentralización de la gestión.
Convencionales oficialistas Julia Fernández y Leandro Lescano
Iniciativa popular y referéndum
Se mantienen los porcentajes de adhesión de la iniciativa popular y se habilitan firmas digitales con control de la Junta Electoral Municipal. El Concejo debe tratar el proyecto en treinta días; su falta de tratamiento equivale al rechazo. Si la iniciativa reúne el diez por ciento del electorado, se convoca a referéndum. La propuesta también permite al Ejecutivo realizar una convocatoria por año calendario sobre hasta dos proyectos de ordenanza previamente remitidos al Concejo, cuando hayan sido rechazados o no sancionados dentro de noventa días. Esta facultad tiene límites expresos: quedan excluidos, entre otros asuntos, la reforma de la Carta Orgánica, el presupuesto, los tributos, los empréstitos, las materias que requieren mayoría especial o doble lectura, la organización de los órganos municipales indicados en el proyecto, el régimen electoral, la revocatoria, la acefalía y las remuneraciones de funcionarios electivos. No puede realizarse durante los ciento veinte días anteriores a una elección municipal. Si el electorado aprueba una ordenanza, queda sancionada y debe promulgarse sin veto.
Audiencias públicas y participación vecinal
Se propone que las audiencias puedan ser presenciales o mixtas, con medios digitales que garanticen la participación y acta pública. Sus conclusiones no son vinculantes, pero el rechazo de las opiniones debe ser fundado bajo pena de nulidad. Para las juntas vecinales se prevé un régimen administrativo y de rendición de cuentas especial, ajustado a sus características, y se preserva su intervención en asuntos que afecten a sus barrios. Se establece la publicidad de los dictámenes de los consejos asesores temáticos y el giro a la comisión competente de los asuntos expuestos en la banca del vecino, con preferencia para jóvenes de dieciséis a veinticinco años.
Publicidad de los actos y ética pública
Se impulsa la difusión de información en lenguaje claro, formatos abiertos y accesibles, junto con criterios objetivos y transparentes para distribuir la publicidad oficial, sin finalidad partidaria ni electoral. Se reconoce el carácter oficial de la edición digital del Boletín Oficial Municipal y su consulta gratuita. El proyecto regula el juramento público, las declaraciones juradas patrimoniales al asumir, anualmente y al cesar, las inhabilidades para los cargos y los obsequios. También prohíbe la entrega de asistencia social a título personal y su condicionamiento político o electoral.
Funciones y competencias municipales
Se reorganizan las atribuciones por materias y se incorporan herramientas de simplificación administrativa, participación digital y responsabilidad fiscal. Se contemplan servicios públicos, transporte, ambiente, planificación urbana, desarrollo económico, empleo y conectividad. Se prevé la adopción gradual de inteligencia artificial con protección de datos, transparencia e intervención humana en las decisiones administrativas. Se exige audiencia pública previa para aprobar concesiones de servicios públicos.
Gobierno municipal
Se mantienen los departamentos Deliberante, Ejecutivo y de Contralor, precisando la autonomía funcional e independencia del Tribunal de Contralor. La inmunidad de opinión protege las opiniones y los votos emitidos por funcionarios electos en el desempeño de su mandato, aun después de concluido, sin extenderse a otros hechos o conductas.
Descentralización y delegaciones
Se reafirma la gestión territorial mediante delegaciones municipales desconcentradas, con el objetivo de acercar servicios y trámites a todos los vecinos en condiciones equivalentes. Su creación corresponde a una ordenanza por iniciativa exclusiva del Intendente, su distribución debe comprender la totalidad del ejido y considerar aspectos demográficos, urbanísticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Cada delegación queda a cargo de un delegado nombrado y removido por el Intendente. Con estas iniciativas, el bloque propone fortalecer la participación de los vecinos, la transparencia institucional y una gestión municipal más cercana, eficiente y accesible.