El bloque Estamos Haciendo Bariloche presentó seis proyectos de actualización de la Carta Orgánica Municipal para su tratamiento en la Convención Municipal Constituyente Actualizadora.

viernes 27 de noviembre de 2026

Intendente Walter Cortés y presidenta de la Convención Yanina Sánchez

Las propuestas abordan la participación ciudadana, la transparencia y la ética pública, las funciones municipales, la organización del gobierno y la descentralización de la gestión.

Convencionales oficialistas Julia Fernández y Leandro Lescano

Iniciativa popular y referéndum

Se mantienen los porcentajes de adhesión de la iniciativa popular y se habilitan firmas digitales con control de la Junta Electoral Municipal. El Concejo debe tratar el proyecto en treinta días; su falta de tratamiento equivale al rechazo. Si la iniciativa reúne el diez por ciento del electorado, se convoca a referéndum. La propuesta también permite al Ejecutivo realizar una convocatoria por año calendario sobre hasta dos proyectos de ordenanza previamente remitidos al Concejo, cuando hayan sido rechazados o no sancionados dentro de noventa días. Esta facultad tiene límites expresos: quedan excluidos, entre otros asuntos, la reforma de la Carta Orgánica, el presupuesto, los tributos, los empréstitos, las materias que requieren mayoría especial o doble lectura, la organización de los órganos municipales indicados en el proyecto, el régimen electoral, la revocatoria, la acefalía y las remuneraciones de funcionarios electivos. No puede realizarse durante los ciento veinte días anteriores a una elección municipal. Si el electorado aprueba una ordenanza, queda sancionada y debe promulgarse sin veto.

Audiencias públicas y participación vecinal

Se propone que las audiencias puedan ser presenciales o mixtas, con medios digitales que garanticen la participación y acta pública. Sus conclusiones no son vinculantes, pero el rechazo de las opiniones debe ser fundado bajo pena de nulidad. Para las juntas vecinales se prevé un régimen administrativo y de rendición de cuentas especial, ajustado a sus características, y se preserva su intervención en asuntos que afecten a sus barrios. Se establece la publicidad de los dictámenes de los consejos asesores temáticos y el giro a la comisión competente de los asuntos expuestos en la banca del vecino, con preferencia para jóvenes de dieciséis a veinticinco años.

Publicidad de los actos y ética pública

Se impulsa la difusión de información en lenguaje claro, formatos abiertos y accesibles, junto con criterios objetivos y transparentes para distribuir la publicidad oficial, sin finalidad partidaria ni electoral. Se reconoce el carácter oficial de la edición digital del Boletín Oficial Municipal y su consulta gratuita. El proyecto regula el juramento público, las declaraciones juradas patrimoniales al asumir, anualmente y al cesar, las inhabilidades para los cargos y los obsequios. También prohíbe la entrega de asistencia social a título personal y su condicionamiento político o electoral.

Funciones y competencias municipales

Se reorganizan las atribuciones por materias y se incorporan herramientas de simplificación administrativa, participación digital y responsabilidad fiscal. Se contemplan servicios públicos, transporte, ambiente, planificación urbana, desarrollo económico, empleo y conectividad. Se prevé la adopción gradual de inteligencia artificial con protección de datos, transparencia e intervención humana en las decisiones administrativas. Se exige audiencia pública previa para aprobar concesiones de servicios públicos.

Gobierno municipal

Se mantienen los departamentos Deliberante, Ejecutivo y de Contralor, precisando la autonomía funcional e independencia del Tribunal de Contralor. La inmunidad de opinión protege las opiniones y los votos emitidos por funcionarios electos en el desempeño de su mandato, aun después de concluido, sin extenderse a otros hechos o conductas.

Descentralización y delegaciones

Se reafirma la gestión territorial mediante delegaciones municipales desconcentradas, con el objetivo de acercar servicios y trámites a todos los vecinos en condiciones equivalentes. Su creación corresponde a una ordenanza por iniciativa exclusiva del Intendente, su distribución debe comprender la totalidad del ejido y considerar aspectos demográficos, urbanísticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Cada delegación queda a cargo de un delegado nombrado y removido por el Intendente. Con estas iniciativas, el bloque propone fortalecer la participación de los vecinos, la transparencia institucional y una gestión municipal más cercana, eficiente y accesible.