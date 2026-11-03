Advierten que corren riesgo las inversiones para la temporada 2027 en el Cerro Catedral

La nueva Telecabina Amancay ya está en el país. Catedral Alta Patagonia adelantó la inversión para renovar uno de los principales medios de elevación del cerro. Capsa dice que "el equipo sigue guardado" mientras espera la definición de parámetros parámetros urbanísticos para las obras de nuevas estaciones y el garaje de cabinas.

martes 03 de noviembre de 2026

La nueva telecabina de Catedral espera autorización para ser instalada

Catedral Alta Patagonia (CAPSA), concesionaria del cerro Catedral, reclamó al municipio que defina los parámetros urbanísticos para autorizar las inversiones previstas, en especial la obra de la nueva Telecabina Amancay, cuyo equipamiento millonario en dólares fue adquirido por la empresa a la francesa Poma y ya está en el país.

La concesionaria sostiene que, hasta ahora, no recibió respuesta formal a sus pedidos anteriores, que viene formulando desde hace ocho años.

Según la empresa, invitó a los concejales a recorrer el cerro, conocer el proyecto en el lugar y conversar sobre las definiciones pendientes. "Hasta hoy, la invitación sigue sin respuesta", afirmó. Agregó que tampoco recibió del Ejecutivo municipal una definición sobre los parámetros necesarios para avanzar con la obra.

CAPSA señaló que le corresponde operar el centro de esquí, invertir y ejecutar las obras en el marco del contrato de concesión. Al Municipio, a través de sus órganos competentes, le corresponde cumplir las obligaciones que asumió en ese mismo contrato y responder sobre las condiciones en las que puede desarrollarse el proyecto. Por eso, pidió al Concejo y al Ejecutivo que, cada uno en el ámbito de sus competencias, den una respuesta formal.

Mientras tanto, la concesionaria informó que avanza con las mejoras que puede ejecutar: la ampliación del Play Park, para sumar espacio de aprendizaje a quienes dan sus primeros pasos en el esquí, y la remodelación del shopping de la base. También indicó que trabaja con bancos para ofrecer pago en cuotas del Pase Residente 2027, que mantiene el precio del año pasado.

La empresa advirtió que "tener un medio de elevación nuevo guardado, con la inversión ya realizada, demora una mejora concreta" para los vecinos de Bariloche y para los visitantes. Según CAPSA, lo que pide es que las autoridades definan qué desarrollo quieren para el Catedral y bajo qué condiciones debe construirse. Con reglas claras, aseguró, podrá completar el proyecto y ejecutar la obra que le corresponde.