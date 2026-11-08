León XIV llegó a la Argentina, homenajeó a San Martín y se reunió con Milei en Casa Rosada

El Papa inició su visita de cuatro días con el arribo a Aeroparque, un acto en Plaza San Martín y una audiencia privada con el Presidente. Es la primera visita de un pontífice al país en casi 40 años.

domingo 08 de noviembre de 2026

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, procedente de Uruguay, para una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles, la primera de un papa en casi 40 años. Aterrizó a las 16:30 en el aeropuerto Jorge Newbery, donde fue recibido por Javier y Karina Milei.

Su primera actividad fuera de Aeroparque fue un homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima, en Retiro, acompañado por el canciller Pablo Quirno. El Papa dejó una ofrenda floral en el monumento y guardó un minuto de silencio. Durante el acto sonó el himno.

Luego recorrió parte del bajo porteño, entre aplausos de personas que lo vieron pasar desde calles y balcones, y llegó a la Casa Rosada para volver a reunirse con el presidente Javier Milei. Allí conoció al Gabinete nacional. Tras la bienvenida en el Salón Blanco, el Papa y el Presidente mantienen una reunión privada. Hasta el cierre de esta nota no se habían informado detalles de lo conversado.

En su paso por la autopista Illia, cerca del barrio 31, se oyeron detonaciones de fuegos artificiales de bienvenida. Chicos de la Basílica de San José de Flores, donde Jorge Bergoglio comenzó su recorrido pastoral, participaron del recibimiento.

Lo que sigue hoy: después de la reunión con Milei, el jefe de Gobierno porteño le entregará la llave de la Ciudad, y por la noche encabezará un encuentro con gobernadores, diplomáticos y autoridades en el Palacio Libertad, previsto para las 18:30.

Agenda posterior: el lunes 9 visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole, presidirá la misa en el Monumento a los Españoles y se reunirá con representantes del mundo del trabajo. El martes viajará a Córdoba y el miércoles presidirá una misa en la Basílica de Luján. Después de la Argentina, viajará a Perú.