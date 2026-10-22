Milei retrocedió con el recorte en discapacidad: media sanción de Diputados a la nueva ley

El Gobierno descartó los cambios restrictivos que había incluido en el Presupuesto 2027 y acordó con la oposición un régimen permanente que mantiene pensiones, actualización y compatibilidad con el empleo formal. El texto pasa al Senado.

jueves 22 de octubre de 2026

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. El rechazo se concentró en ocho diputados de Córdoba y en la mendocina Lourdes Arrieta; las abstenciones fueron de la izquierda. El acuerdo reunió a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas.

El Ejecutivo había enviado al Congreso el Presupuesto 2027 con un capítulo de cambios restrictivos en el sistema de discapacidad. Ese capítulo reinstauraba el criterio de "invalidez laboral" (70% de incapacidad) y eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio. Los libertarios aseguraron a los aliados que esos artículos serían eliminados. En el acuerdo final, el oficialismo descartó los recortes.

La "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad" retoma casi todo el esquema de beneficios de la ley 27.793, pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad. Fija la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y permite cobrarla junto con un trabajo formal. Mantiene la actualización por IPC. Las condiciones de acceso a las pensiones quedan establecidas por ley; hasta ahora dependían del Ejecutivo.

La deuda con los prestadores es de unos $278.323 millones. El Ejecutivo deberá presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigor de la norma y cancelar lo adeudado en un máximo de 90 días.

El Congreso había insistido con la ley 27.793 por encima del veto de Milei. El decreto 681/2025 la promulgó pero suspendió su ejecución hasta que se definieran las fuentes de financiamiento. El presidente de la Cámara, Martín Menem, aseguró que Milei no vetará la nueva ley.

Desde la oposición, la diputada Varinia Marín dijo que no festejará hasta que el Gobierno modifique el apartado de discapacidad del Presupuesto 2027, como se acordó.