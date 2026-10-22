Un turista brasileño tuvo que ser rescatado en Playa Muñoz luego de sufrir un accidente

Un joven de 24 años sufrió una lesión en un miembro inferior mientras descendía hacia Playa Muñoz; fue asistido por una cuadrilla de Parques Nacionales y trasladado en embarcación. No había completado el Registro de Trekking obligatorio ni tenido en cuenta las alertas meteorológicas vigentes.

jueves 22 de octubre de 2026

Durante la jornada de hoy se llevó a cabo un operativo de evacuación de un turista de nacionalidad brasileña, de 24 años, que sufrió una lesión en un miembro inferior mientras descendía hacia Playa Muñoz.

Una cuadrilla de Parques Nacionales que recorría el sendero fue notificada para brindar las primeras asistencias al joven lesionado. Del operativo participaron en total siete integrantes del ICE, dos camionetas, una embarcación y dos guardaparques de zona centro en la Seccional Gutiérrez. El turista recibió asistencia y acompañamiento hasta Playa Muñoz, desde donde fue trasladado en embarcación a la seccional Gutiérrez.

Se constató que la persona no había realizado el Registro de Trekking obligatorio y que emprendió la actividad en el marco de alertas meteorológicas vigentes. Por este motivo, se labró un acta y se iniciarán las actuaciones administrativas correspondientes para determinar las sanciones que pudieran corresponder.

La Intendencia recuerda que las actividades de montaña requieren planificación y responsabilidad. Es fundamental registrar previamente la salida, consultar el pronóstico meteorológico y respetar las alertas vigentes, así como evaluar las propias condiciones físicas antes de emprender una caminata. Quienes presenten lesiones o limitaciones físicas deben evitar realizar recorridos que puedan agravar su estado o dificultar una eventual evacuación.

Salir a la montaña durante condiciones meteorológicas adversas incrementa los riesgos y puede complicar las tareas de asistencia y rescate, exponiendo también al personal que interviene. Por ello, se solicita a quienes visitan el Parque Nacional que se informen previamente, planifiquen sus recorridos y suspendan las actividades cuando las condiciones no sean seguras.