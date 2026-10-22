Weretilneck y CAF recorrieron la obra de agua más importante de Bariloche

El gobernador Alberto Weretilneck recorrió junto al Intendente de Bariloche, Walter Cortés, y una misión técnica de la CAF la construcción del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable desde el Lago Gutiérrez, una obra estratégica que beneficiará directamente a más de 75.000 vecinos de 30 barrios de la zona sur de la ciudad.

jueves 22 de octubre de 2026

Con una inversión superior a los $21.000 millones, el proyecto permitirá dar respuesta a una demanda histórica y preparar la infraestructura de Bariloche para su crecimiento durante los próximos 20 años.

La recorrida se realizó en el marco de la misión que la CAF desarrolla en Río Negro, luego del encuentro institucional encabezado por Weretilneck con las autoridades del organismo. Es la primera visita técnica del banco desde el inicio de las obras, una instancia fundamental para verificar los trabajos en ejecución, elaborar los informes correspondientes y respaldar los próximos desembolsos que permitirán sostener el ritmo de los trabajos.

La obra ya empieza a tomar forma en el terreno. Actualmente se ejecutan estructuras de hormigón en el predio de la nueva planta potabilizadora y se colocan cañerías de gran diámetro en el sector que conecta los barrios 645 Viviendas y Valle Azul. Los trabajos se desarrollan en distintos frentes, con maquinaria, materiales y personal abocado a la construcción de un sistema que transformará el abastecimiento de agua en una de las zonas de mayor crecimiento de Bariloche.

El Gerente General de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, destacó la importancia de esta etapa y dimensionó el alcance de la inversión provincial. “Es una obra de gran impacto, gigantesca, la más importante de agua después de que se hizo la toma del lago. Es toda la zona sur la que va a tener la posibilidad de abrir la canilla y tener agua”.

“La zona sur de Bariloche es una de las que más ha crecido demográficamente en toda la provincia y el abastecimiento de agua es el problema a resolver. Esta obra viene a resolver esta demanda: son 30 barrios y es el crecimiento de la ciudad por los próximos 20 años”, subrayó.

Una solución para el crecimiento de Bariloche

El nuevo sistema captará agua del Lago Gutiérrez y la conducirá hasta una planta potabilizadora, donde será tratada, almacenada e impulsada hacia los barrios de la zona sur. La planta tendrá una capacidad inicial de producción de 700 metros cúbicos por hora, que posteriormente llegará a 1.000, hasta alcanzar los 24 millones de litros de agua potable diarios.

El proyecto contempla además una cisterna de reserva de 2,5 millones de litros, estaciones de bombeo, más de 6.000 metros de nuevas cañerías y el refuerzo de las redes existentes. Esta infraestructura permitirá mejorar el abastecimiento en sectores como 645 Viviendas, Valle Azul y Frutillar Alto, con beneficios directos para 30 barrios e indirectos para el resto de la ciudad.

Con financiamiento de la CAF y ejecución provincial, la obra forma parte de la planificación impulsada por el Gobierno de Río Negro para acompañar el crecimiento urbano, mejorar los servicios esenciales y dar respuestas concretas a las necesidades de las familias. Una inversión que no solo permitirá resolver problemas actuales de abastecimiento, sino también preparar a Bariloche para su desarrollo durante las próximas décadas.