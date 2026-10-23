Weretilneck garantizó más de 2.550 toneladas de cemento para pavimentar 70 cuadras en Bariloche

El Gobierno de Río Negro aportará $1.050 millones para financiar la compra de más de 2.550 toneladas de cemento, destinadas a pavimentar 70 cuadras de San Carlos de Bariloche. El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Walter Cortés lanzaron un ambicioso plan para construir, completar y reparar calles y avenidas, mejorando la circulación y la calidad de vida de miles de vecinos.

viernes 23 de octubre de 2026

La iniciativa contempla 9 intervenciones que permitirán dar respuesta a necesidades históricas de la ciudad, recuperar sectores deteriorados y mejorar conexiones fundamentales para el tránsito cotidiano. Es una apuesta concreta a una Bariloche que crece y necesita infraestructura a la altura de su desarrollo.

El acuerdo establece que el Gobierno Provincial financiará la adquisición de 512 toneladas mensuales de cemento durante 5 meses, con una inversión de $210 millones por mes. Por su parte, el Municipio aportará la mano de obra, maquinaria, equipos y toda la logística necesaria para ejecutar los trabajos.

El Gobernador Weretilneck destacó el trabajo conjunto que permite que Río Negro aporte los $1.050 millones para la compra de cemento para el plan de pavimentación que ejecutará el Municipio: “El objetivo es aprovechar el verano para hacer las 70 cuadras de asfalto en distintos puntos de la ciudad”.

“Son hechos concretos que mejoran la calidad de vida de la comunidad y son obras que la localidad demanda por su desarrollo” aseguró el Gobernador.

De esta manera, Provincia y Municipio suman esfuerzos para llevar adelante un programa de obras de gran alcance, con una distribución clara de responsabilidades y recursos destinados directamente a mejorar la infraestructura de la ciudad.

Un plan que llegará a distintos sectores de Bariloche

Las obras previstas incluyen la terminación de la colectora sur de la Avenida Juan Herman, la pavimentación de sectores de la Avenida Luis Piedrabuena y de las calles Nehuén, entre Elordi y Ruiz Moreno, y Monteverde, entre Sucre y Ceferino.

También se contempla completar la calle Brown, en el sector de La Barda, intervenir la colectora norte de la Avenida Juan Herman y construir una nueva rotonda en la intersección de Juan Herman y Charcao.

El programa se completa con reparaciones del pavimento existente sobre la Avenida Juan Herman y trabajos de bacheo, cordón cuneta, reductores de velocidad y badenes en distintos puntos de la ciudad.

El Intendente Cortés valoró el esfuerzo mancomunado entre Provincia y Municipio para contar con más calles pavimentadas: “Es lo que quiere el vecino, quiere vivir bien y con estas acciones conjuntas saldamos esas deudas” y agregó que a través de estos hechos concretos se les brindan “más herramientas para el presente, pero también para lograr que generaciones futuras tengan más dignidad”.

Estas intervenciones permitirán mejorar la conectividad entre barrios, ordenar el tránsito, brindar mayor seguridad a conductores y peatones y recuperar espacios de circulación que forman parte de la vida cotidiana de los barilochenses.

Una Provincia presente, con obras para el futuro

La decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de acompañar este ambicioso plan forma parte de una política provincial que pone a la obra pública como motor del desarrollo. En una ciudad que crece permanentemente y necesita infraestructura a la altura de su importancia turística y económica, el Gobierno de Río Negro vuelve a asumir un rol fundamental para concretar las transformaciones que demandan sus vecinos.

Con una inversión de $1.050 millones, la Provincia reafirma su compromiso con el presente y el futuro de Bariloche. Porque cada calle pavimentada significa más seguridad, mejor conectividad y una mejora concreta en la vida cotidiana de las familias. Es la expresión de un rumbo que se sostiene con planificación, recursos y obras que transforman la realidad.

Acompañaron el acto los ministros de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; el Legislador, Carlos Valeri; y demás autoridades provinciales y municipales.