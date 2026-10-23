Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Este domingo habrá operativos especiales, tres recorridos y cortes de tránsito
Peregrinación: recorrido y operativo de seguridad
Columnas de peregrinos
Para este año, se establecieron tres columnas de peregrinos que partirán desde distintos puntos de la ciudad:
– Columna Norte: salida desde la Parroquia San Francisco de Asís (barrio Ñireco), por Avenida de los Pioneros, con parada en Plaza Belgrano alrededor de las 09:00 h.
– Columna Sur: salida desde la Parroquia Medalla Milagrosa, junto a la Escuela La Llave, recorriendo la Ruta 40 y sumando fieles de las capillas del Alto Bariloche.
– Columna Este: salida desde el kilómetro 23 de Avenida Bustillo, con destino a la Gruta.
Celebraciones religiosas
Las tres columnas confluirán hacia el mediodía en la Gruta, donde se celebrarán las siguientes misas:
– 12:00 h: primera misa.
– 17:00 h: segunda misa, destinada a quienes no puedan participar de la caminata.
Operativo de seguridad y cortes de tránsito
La Subsecretaría de Protección Civil coordinará las acciones correspondientes al operativo de seguridad, con cortes de tránsito previstos entre las 07:00 y las 17:00 h en los siguientes puntos:
1. Avenida de los Pioneros y Ruta 82 (Rotonda del km 8).
2. Acceso a Catedral y Ruta 82 (Rotonda Virgen de las Nieves).
3. Ruta 82, acceso a Puente Negro.
4. Instituciones y organismos participantes
El operativo contará con la participación y colaboración de las siguientes instituciones y áreas:
– Subsecretaría de Protección Civil.
– SIARME.
– Salud Pública.
– Cuarteles de Bomberos de toda la localidad.
– Policía de Río Negro, con intervención de diversas subunidades.
– Seguridad Vial.
– Delegaciones Municipales.
– Subsecretaría de seguridad Ciudadana.
– Inspección General.
– Estudiantes del ISSAG.
Recomendaciones para conductores y peatones
Se informa que, durante el desarrollo de la peregrinación, los participantes transitarán en algunos sectores por las banquinas y, en otros, por la calzada, debido a las características de los recorridos y a la circulación de las columnas de fieles.
Por tal motivo, se solicita a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal de seguridad y extremar las precauciones al circular por los sectores afectados.
Asimismo, se solicita a los peregrinos y peatones mantener una circulación ordenada, prestar atención a las condiciones del tránsito y seguir las recomendaciones del personal afectado al operativo.
La colaboración, la prudencia y la responsabilidad de todos son fundamentales para garantizar una jornada segura y sin inconvenientes para los peregrinos, los vecinos y quienes transiten por la ciudad.