Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Este domingo habrá operativos especiales, tres recorridos y cortes de tránsito

San Carlos de Bariloche se prepara para vivir una de sus expresiones de fe más convocantes. Este domingo 26 de octubre se llevará a cabo la 33° Peregrinación Diocesana a la Gruta de la Virgen de las Nieves, bajo el lema “Con María unidos caminamos esperando al Papa León”. Ante la masiva concurrencia esperada, la Subsecretaría de Protección Civil y diversas fuerzas e instituciones coordinarán un amplio operativo logístico y de seguridad para resguardar a los fieles y ordenar la circulación en la

viernes 23 de octubre de 2026

Peregrinación: recorrido y operativo de seguridad

Columnas de peregrinos

Para este año, se establecieron tres columnas de peregrinos que partirán desde distintos puntos de la ciudad:

– Columna Norte: salida desde la Parroquia San Francisco de Asís (barrio Ñireco), por Avenida de los Pioneros, con parada en Plaza Belgrano alrededor de las 09:00 h.

– Columna Sur: salida desde la Parroquia Medalla Milagrosa, junto a la Escuela La Llave, recorriendo la Ruta 40 y sumando fieles de las capillas del Alto Bariloche.

– Columna Este: salida desde el kilómetro 23 de Avenida Bustillo, con destino a la Gruta.

Celebraciones religiosas

Las tres columnas confluirán hacia el mediodía en la Gruta, donde se celebrarán las siguientes misas:

– 12:00 h: primera misa.

– 17:00 h: segunda misa, destinada a quienes no puedan participar de la caminata.

Operativo de seguridad y cortes de tránsito

La Subsecretaría de Protección Civil coordinará las acciones correspondientes al operativo de seguridad, con cortes de tránsito previstos entre las 07:00 y las 17:00 h en los siguientes puntos:

1. Avenida de los Pioneros y Ruta 82 (Rotonda del km 8).

2. Acceso a Catedral y Ruta 82 (Rotonda Virgen de las Nieves).

3. Ruta 82, acceso a Puente Negro.

4. Instituciones y organismos participantes

El operativo contará con la participación y colaboración de las siguientes instituciones y áreas:

– Subsecretaría de Protección Civil.

– SIARME.

– Salud Pública.

– Cuarteles de Bomberos de toda la localidad.

– Policía de Río Negro, con intervención de diversas subunidades.

– Seguridad Vial.

– Delegaciones Municipales.

– Subsecretaría de seguridad Ciudadana.

– Inspección General.

– Estudiantes del ISSAG.

Recomendaciones para conductores y peatones

Se informa que, durante el desarrollo de la peregrinación, los participantes transitarán en algunos sectores por las banquinas y, en otros, por la calzada, debido a las características de los recorridos y a la circulación de las columnas de fieles.

Por tal motivo, se solicita a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal de seguridad y extremar las precauciones al circular por los sectores afectados.

Asimismo, se solicita a los peregrinos y peatones mantener una circulación ordenada, prestar atención a las condiciones del tránsito y seguir las recomendaciones del personal afectado al operativo.

La colaboración, la prudencia y la responsabilidad de todos son fundamentales para garantizar una jornada segura y sin inconvenientes para los peregrinos, los vecinos y quienes transiten por la ciudad.