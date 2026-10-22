Al borde de la recesión: el PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre y la actividad bajó 1,7% interanual en agosto

El INDEC registró dos caídas interanuales consecutivas del EMAE, una contracción trimestral del PBI y desempleo en 7,9%, el nivel más alto desde 2021. Una nueva baja trimestral en el tercer trimestre configuraría una recesión técnica.

jueves 22 de octubre de 2026

La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto, según el EMAE que el INDEC difundió el miércoles 21. Es la segunda baja interanual consecutiva y la mayor del año. En la serie desestacionalizada subió 0,1% frente a julio, mes que quedó revisado en -2,8% mensual y -1,5% interanual. La actividad sigue por debajo del nivel de junio.

El acumulado de enero a agosto es de +1,2%. De los 15 sectores relevados, 10 cayeron en la comparación interanual y 5 subieron. La industria (-3,2%) y el comercio (-3,5%) restaron 0,9 puntos porcentuales al índice general.

El indicador tendencia-ciclo, que sigue el Gobierno, acumula cinco meses sin variación (0,0% desde abril). Se ubica 6,6% por encima de diciembre de 2023.

Segundo trimestre. El PBI creció 2% interanual, pero cayó 0,6% frente al primer trimestre en la serie desestacionalizada, después de una expansión de 0,7% entre enero y marzo. El consumo privado bajó 2,4% trimestral y el consumo público, 2,3%. La inversión retrocedió 11,1% interanual. Las exportaciones subieron 2,5% trimestral y las importaciones cayeron 3,5%.

Industria y construcción. El IPI manufacturero cayó 3,2% interanual en agosto y acumula -2,7% en el año. Había caído 5% mensual en julio y rebotó 1,9% en agosto. Once de las 16 divisiones industriales registraron bajas, y el sector automotor y autopartista cayó 8,8%. La construcción (ISAC) bajó 4,4% interanual en agosto, aunque acumula +0,8% en 2026.

Empleo. La desocupación fue de 7,9% en el segundo trimestre: 0,1 punto más que en el primero y 0,3 más que un año atrás. Es el nivel más alto desde el tercer trimestre de 2021 (8,2%). El INDEC contabilizó 6,1 millones de trabajadores informales en los 31 aglomerados, 348.000 más que un año antes. La tasa de actividad subió a 48,9%.

Precios e ingresos. La inflación de septiembre fue de 1,9%, frente a 1,7% en agosto. Acumula 23,6% en el año y 33,4% interanual. La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre, 4,1 puntos más que en el segundo semestre de 2025 (28,2%). El INDEC no detectó cambios estadísticamente significativos frente al primer semestre de 2025 (31,6%). La indigencia pasó de 6,3% a 7,5%. El ingreso per cápita familiar subió 11,5% en el semestre y la canasta básica total, 19,6%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que 13 de los 16 sectores del PBI crecieron en el segundo trimestre y que la tendencia-ciclo marcó un máximo histórico. Consultoras como Equilibra advirtieron que es “factible” una recesión técnica, definida por dos trimestres consecutivos de caída. El INDEC publicará el dato del tercer trimestre en diciembre.