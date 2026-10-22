Más gas para Bariloche: Weretilneck confirmó obras para el hospital y miles de familias

El Gobierno de Río Negro impulsa dos importantes obras de gas en Bariloche, que permitirán mejorar el abastecimiento del Hospital Zonal “Dr. Ramón Carrillo”, generar capacidad para incorporar hasta 6.500 nuevos usuarios en la zona este y ampliar la red para 146 familias de distintos barrios.

jueves 22 de octubre de 2026

Las intervenciones, promovidas por el Gobernador Alberto Weretilneck junto al Intendente Walter Cortés, forman parte del trabajo provincial para acompañar el crecimiento de la ciudad con más y mejores servicios.

En un acto desarrollado hoy en la Municipalidad, se firmó el convenio para ejecutar el refuerzo de gas en la zona este de Bariloche, una obra fundamental para garantizar el abastecimiento del nuevo edificio del hospital: “Esta obra nos da la tranquilidad de poder habilitar todo el edificio, en el que se va a incorporar nuevo equipamiento. Vamos a tener el mejor hospital de la Patagonia”, sostuvo el Gobernador Weretilneck.

El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 3.360 metros de cañería y permitirá, además, generar las condiciones necesarias para habilitar un cupo de 6.500 nuevos usuarios en ese sector de la ciudad, dando respuesta a la creciente demanda del servicio.

El Intendente Cortés destacó el trabajo conjunto y señaló: “Estamos juntos con el Gobernador en llevar dignidad a la gente y que sea feliz. Que tengan la esperanza cierta de contar con los servicios”.

Más gas para 146 familias

Por otra parte, se entregaron los pliegos para la ampliación de la red de gas en los barrios Amec, 2 de Abril y 111 Viviendas. La intervención permitirá generar capacidad de conexión para 146 familias, con una inversión provincial superior a los $234 millones.

Los trabajos incluyen el tendido de aproximadamente 2.620 metros de cañería de distintos diámetros, para extender la red existente y acercar el gas natural a nuevos hogares, mejorando las condiciones de vida de los vecinos.

El presidente de Camuzzi, Jaime Barba, valoró el trabajo articulado entre el Estado y la empresa: “Agradecemos al Gobernador y al Intendente por la confianza para llevar adelante estas obras. Entre todos vamos a aportar fuerzas y sinergia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad y el movimiento de la actividad comercial y productiva”.

Más escrituras

En la jornada, Río Negro entregó 12 títulos de propiedad a familias de Bariloche. Por intermedio del IPPV, más vecinos y vecinas cuentan con esta herramienta que les brinda seguridad jurídica sobre sus hogares. Con el documento, pueden vender, transferir y heredad los inmuebles, pensando en el presente pero también en las futuras generaciones.

Durante el acto estuvieron presentes los Ministros de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; y de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid; la Directora del Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, Myrna Lamberto; Carlos Valeri, junto a otras autoridades provinciales y municipales.