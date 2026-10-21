Inauguraron la ampliación del quirófano municipal de Sanidad Animal

El quirófano fijo municipal de Sanidad Animal ya cuenta con nuevas instalaciones. Este miércoles se inauguró la ampliación del edificio, una intervención que sumó 40 metros cuadrados cubiertos destinados al quirófano, la sala de espera y las oficinas administrativas, que se complementan con los 28 metros cuadrados construidos el año pasado para el sector de prequirófano.

Del acto participaron el intendente Walter Cortés, el gobernador Alberto Weretilneck, el director de Sanidad Animal, Pablo Roque, trabajadores del área y estudiantes que colaboraron con el equipamiento de las instalaciones.

Entre las incorporaciones se encuentra una nueva mesa de cirugía que permitirá ampliar la capacidad del servicio de castraciones, junto con oficinas y espacios de trabajo para el personal municipal. La sala de espera, en tanto, se utilizará además para cursos de tenencia responsable y talleres sobre nutrición, primeros auxilios veterinarios y cuidados de cachorros y animales gerontes, sumando un espacio de formación abierto a la comunidad.

Los bancos de la sala fueron diseñados y fabricados por estudiantes de la Escuela Industrial, quienes incorporaron compartimentos de guardado debajo de los asientos para aprovechar el espacio y responder a las necesidades del lugar. Durante su intervención, Roque destacó ese aporte y valoró que el aprendizaje de los estudiantes se traduzca en elementos que serán utilizados diariamente por vecinos y trabajadores.

La jornada también incluyó la presentación del primer programa municipal para el control de felinos ferales, surgido a partir de una inquietud de la Junta Vecinal La Cumbre y acompañado por estudiantes de Soldadura y Herrería del CIFIC, quienes construyeron jaulas trampa junto al profesor Zacarías Bergl para la captura y posterior castración de los animales.

Roque agradeció el respaldo de Cortés y recordó que la ampliación da continuidad a las mejoras iniciadas el año pasado con la construcción del prequirúrgico. "Cada vez que yo voy a verlo a Walter y le digo, mirá, hay que hacer esto, siempre recibo un sí", señaló el director al valorar la confianza y el acompañamiento para concretar las obras del área. Además, remarcó que contar con un lugar adecuado para desarrollar las tareas también contribuye a una mejor atención y dedicó un reconocimiento a sus compañeros por el compromiso con el que reciben a los vecinos y cuidan a los animales.

El acto concluyó con el tradicional corte de cinta, dejando habilitadas las nuevas instalaciones que permitirán ampliar la atención y dar continuidad al trabajo de Sanidad Animal en Bariloche.