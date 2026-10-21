Comenzó el hormigonado en los laterales de Bustillo

El intendente Walter Cortés supervisó este miércoles los trabajos en el kilómetro 1.500 de la avenida, donde se colocaron los primeros 16 metros cúbicos de hormigón. La intervención abarca 400 metros lineales hasta la rotonda del Monolito y busca poner fin a años de espera para vecinos y visitantes.

miércoles 21 de octubre de 2026

Después de años de reclamos y espera, los laterales de la avenida Exequiel Bustillo comenzaron a cambiar de cara. Este miércoles, el intendente Walter Cortés recorrió la obra de pavimentación que avanza sobre los sectores de ripio que durante décadas acompañaron la calzada, y supervisó el trabajo de las cuadrillas municipales en una jornada que quedará marcada por el inicio del hormigonado.

La intervención, largamente esperada por quienes viven en el Oeste de Bariloche y transitan a diario por uno de los principales accesos a la ciudad, comprende unos 400 metros lineales. El tramo se extiende desde el kilómetro 1.500 de Bustillo —donde este miércoles se colocó el primer hormigón— hasta la zona de la rotonda del Monolito. Los trabajos abarcan un ancho aproximado de 2,5 metros de cada lado de la avenida, lo que suma unos 5 metros entre ambos laterales.

Durante la jornada se utilizaron dos camiones mixer con 8 metros cúbicos de hormigón cada uno, alcanzando un total de 16 metros cúbicos colocados. En paralelo, las cuadrillas continuaron con la preparación y el acondicionamiento de los sectores donde avanzará la pavimentación en los próximos días.

El operativo contó con la presencia de agentes de Tránsito y Transporte, quienes ordenaron la circulación y acompañaron el movimiento de trabajadores y vehículos afectados a la obra. Este trabajo coordinado permite avanzar con la intervención mientras se mantiene la circulación por la avenida, aunque desde el Municipio se solicitó a conductores y peatones transitar con precaución, reducir la velocidad y respetar la cartelería, los elementos de señalización y las indicaciones del personal presente. También se recordó la importancia de mantener despejadas las áreas de trabajo y evitar ingresar a los sectores intervenidos.

El pedido de colaboración se extiende a vecinos, comerciantes, establecimientos hoteleros y turistas que se alojan en las inmediaciones, ante las molestias temporales propias de los trabajos.

Con el inicio del hormigonado, la gestión de Cortés avanza en una obra que busca dar respuesta a una necesidad cotidiana de los vecinos del Oeste y mejorar un sector de gran circulación tanto para residentes como para visitantes. La transformación de los laterales de ripio en veredas de hormigón promete mejorar las condiciones de circulación y la seguridad en uno de los accesos más transitados de la ciudad.