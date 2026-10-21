Chamatrópulos cruzó a Weretilneck: "las reglas de Bariloche las escribimos los barilochenses"

El candidato a primer convencional de Podemos Bariloche reaccionó porque el gobernador dijo que la Carta Orgánica de la ciudad es "sectaria", y que tras decir que no opinaría sobre la reforma, este miércoles salió a pronunciarse.

miércoles 21 de octubre de 2026

Por Pablo Chamatrópulos (*)



Hace un mes, el gobernador dijo que no le correspondía opinar sobre nuestra Carta Orgánica y que sería un error provincializar esta elección. Hoy miércoles 21 de octubre dijo que la Carta es sectaria y que solo sirve para complicar al intendente.

¿A qué gobernador le creemos? ¿Qué cambió en un mes? Cambió que faltan diez días para votar.

Que un gobernador hable de esta manera sobre la vida institucional del municipio y de la ciudad más importantes de la provincia no es normal.

Bariloche tiene autonomía y la cuida. Las reglas de Bariloche las escribimos los barilochenses. Así como fuimos pioneros redactando nuestra primera Carta Orgánica en 1986, hoy seguimos escribiendo nuestra historia cívica con responsabilidad y compromiso, entendiendo que somos los barilochenses quienes fijamos nuestros derechos y obligaciones.

Además, lo que el gobernador llama "exigencias" son controles. Que las licitaciones pasen por el Concejo no es un capricho. Es la manera de saber en qué y cómo se gasta la plata de los barilochenses. Esta Carta nos dio herramientas que muchas ciudades envidian, por ejemplo en materia de participación ciudadana. Una Carta que limita al poder no es sectaria, es una Carta que cuida al vecino.

¿Hay que actualizarla? Sí, por supuesto. Tiene casi veinte años y no solo la ciudad cambió, el mundo cambió. Por eso es tan importante esta elección del 1ro de noviembre. Pero modernizarla no significa dejar de controlar al intendente de turno ni darle un cheque en blanco.

Significa dotar a la ciudad de más herramientas, darle un marco más moderno, transparente, participativo y que nos permita dar un salto de calidad hacia la ciudad que soñamos. Si el gobernador tiene ganas de opinar, que proponga. Destruir es fácil. El 1° de noviembre, los barilochenses decidimos.

(*) Pablo Chamatrópulos es primer candidato por Podemos Bariloche para la Convención Constituyente, ex concejal y ex jefe de Gabinete de Gustavo Gennuso.