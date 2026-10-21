Ofrecía servicio de “Uber” clandestino y le robaron el vehículo tras asfixiarlo con una cuerda

El mecanismo ilegal funciona a través de un grupo de whatsapp. El conductor tomó un viaje solicitado a través de esa vía y los pasajeros le robaron el vehículo, tras asfixiarlo con una soga.

miércoles 21 de octubre de 2026

La víctima del hecho admitió que prestaba servicio ilegal de transporte, tipo “Uber” cuando respondió a la convocatoria de una pareja que, tras asfixiarlo con una soga, quedó inconsciente y fue víctima de la sustracción de su vehículo Renault Kangoo.

El damnificado acudió a una dependencia policial para radicar el escrito. Allí admitió que prestaba servicio clandestino de transporte de pasajeros, el cual funciona a través del Whatsapp, donde los usuarios solicitan los servicios y los prestadores del servicio acuden al lugar, según su ubicación.

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En esa mecánica, el conductor respondió a la convocatoria de una pareja que necesitaba movilizarse desde Las Lengas y Beschtedt.

Cuando abordaron el vehículo, los pasajeros tomaron un elemento tipo soga o cuerda, con el que lo asfixiaron desde atrás, causando la pérdida de conocimiento, de acuerdo a lo que la víctima expresó en sede policial.

Cuando despertó, estaba tirado en la calle y los autores habían huido a bordo del rodado. La denuncia fue elevada al Ministerio Público Fiscal, que reúne información en relación al ilícito denunciado, mientras que los investigadores trabajan para conocer la veracidad del hecho y, si es así, identificar a los posibles autores.