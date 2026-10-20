Denuncian vandalismo contra placas y ofrendas argentinas en el cementerio de Darwin, en Malvinas

Un informe de la televisión chilena mostró placas y objetos dejados por familiares de caídos en 1982 fuera del perímetro del camposanto. Las imágenes circulan desde este martes 20 de octubre.

martes 20 de octubre de 2026

Un informe del canal chileno Teletrece expuso presuntos actos de vandalismo contra placas conmemorativas y ofrendas argentinas en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. El material fue difundido por el periodista Samuel Rojas, que viajó al archipiélago para mostrar cómo viven allí los ciudadanos chilenos.

Las imágenes muestran placas, pulseras, estatuillas y otros objetos dejados por familiares de los caídos, arrojados detrás de la Cruz Mayor y acumulados en un sector con apariencia de basural, fuera del cementerio. Entre ellos hay una placa colocada por una emisora radial de Comodoro Rivadavia en homenaje a los héroes.

Rojas explicó que gran parte de las placas llevaban la palabra "Malvinas", algo que pudo constatar, y que esas consignas no son aceptadas en el lugar.

En el cementerio de Darwin descansan los restos de 249 soldados argentinos caídos en la guerra de 1982. La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur asumió el cuidado del sitio y entre 2001 y 2004 realizó una reconstrucción, que incluyó un cenotafio con los nombres de los 649 argentinos caídos en el conflicto. Una empresa local contratada por los familiares se encarga del mantenimiento.

No es la primera denuncia de este tipo. En enero de 2017, la Cancillería presentó una nota ante la embajada del Reino Unido para repudiar actos de vandalismo en el monumento a los caídos del mismo cementerio, tras una denuncia de la Comisión de Familiares.