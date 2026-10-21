El Hospital Zonal despliega su equipo para responder a la alta demanda de mamografías

El objetivo es fomentar la realización del estudio para detectar precozmente el cáncer de mama.

miércoles 21 de octubre de 2026

Río Negro, a través del Ministerio de Salud, coordina la campaña que se realiza durante esta semana en los 12 hospitales públicos de la provincia que cuentan con equipos de bioimágenes. El objetivo es fomentar la realización del estudio para detectar precozmente el cáncer de mama. El Hospital de Bariloche amplió turnos para contener la alta demanda de la comunidad en la Zona Andina.

Como eje central de la estrategia sanitaria, del 19 al 24 de octubre estos centros de salud extendieron su horario de atención con una franja vespertina especial de 16.00 a 21.00. La medida está destinada a mujeres de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado la mamografía en el último año, quienes pueden acceder al estudio sin necesidad de presentar orden médica.

El trabajo diario y la respuesta en el Hospital de Bariloche

En el Hospital de Bariloche, el equipo del servicio de diagnóstico por imágenes se encuentra abocado de lleno al desarrollo de esta campaña para dar respuesta a la gran cantidad de vecinas que se acercan diariamente.

Desde el área técnica, la Licenciada en Radiología Carla Ávila remarcó la importancia de sostener una atención accesible y fluida: "Hay mucha demanda y se nota el interés de las pacientes por aprovechar estos espacios. El objetivo principal es facilitar el estudio a todas aquellas mujeres que quizás por sus tiempos laborales o familiares no logran concurrir en los horarios habituales".

Verónica Escalante, del equipo de Servicio de Imágenes, se refirió a la organización interna y la logística de asignación de turnos durante esta semana especial: "Estamos recibiendo muchísimas consultas y otorgando turnos de manera constante. La respuesta de la comunidad es excelente y coordinamos todo el circuito administrativo para que cada mujer pueda realizarse el estudio de forma rápida y ordenada".

Asimismo, desde la conducción del hospital zonal, Natalia González valoró el esfuerzo del recurso humano y la importancia de consolidar la prevención en la salud pública: "Contar con este despliegue nos permite llegar a más vecinas de Bariloche y la región cordillerana. La mamografía es una herramienta fundamental que salva vidas, y nuestro compromiso es garantizar que el sistema público esté cerca de cada mujer que lo necesite".

Un compromiso permanente con la prevención

Si bien la campaña intensifica la concientización durante el mes de octubre, la cartera sanitaria provincial recordó que el acceso a los controles preventivos forma parte de las políticas públicas sostenidas durante todo el año en los hospitales de la provincia.

Con este despliegue articulado junto a las y los licenciados, técnicos y equipos administrativos, Río Negro reafirma su compromiso con el derecho a una salud pública accesible, inclusiva y de cobertura universal.

Red provincial de mamografía

La atención vespertina extendida, de 16.00 a 21.00, se encuentra disponible en los hospitales de: