La CEB avanza con la reparación y reposición de equipos en la Planta Depuradora

Tras fallas en materiales que afectaron componentes fundamentales de la planta, la Cooperativa puso en marcha un programa de reparación y reposición. Ya se instalaron equipos nuevos y se observa una mejora general en las condiciones del proceso.

martes 20 de octubre de 2026

La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) continúa con los trabajos para recuperar el funcionamiento de la Planta Depuradora, luego de que fallas de materiales provocaran la rotura de piezas esenciales para el sistema de tratamiento.

Tras varias jornadas de trabajo, se instalaron equipos nuevos y continúan las tareas de limpieza técnica. Las primeras intervenciones ya muestran resultados favorables, con mejoras en las condiciones generales del proceso.

Trabajo intensivo

Para acelerar la recuperación, la Cooperativa dispuso jornadas de trabajo dobles en todas las áreas involucradas, con personal técnico y operativo abocado a resolver la situación con la mayor premura posible.

El operativo contempla la reparación, reposición de componentes y la contratación de personal especializado en limpieza técnica, todas tareas destinadas a la recuperación de las condiciones operativas de la planta.

Los trabajos continúan desarrollándose con el objetivo de restablecer el equilibrio del proceso y sostener las mejoras alcanzadas.

Compromiso con los vecinos

La CEB reconoce las molestias que los ruidos y olores pueden ocasionar a los vecinos de los sectores próximos a la Planta Depuradora. Por este motivo, pide disculpas por los inconvenientes y agradece la comprensión de la comunidad.

Asimismo se informa que se mantendrá el seguimiento técnico y se continuará destinando los recursos necesarios para avanzar con las reparaciones, recuperar las condiciones adecuadas de funcionamiento y reducir las molestias en el entorno.