La Carta Orgánica se debate por partida doble en la UNCo Bariloche

Los días viernes 23 y sábado 24 habrá dos encuentros para abordar temas relacionados a la reforma de la Carta Orgánica.

lunes 19 de octubre de 2026

Este viernes 23 y sábado 24 se realizarán dos actividades en el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), para intercambiar con candidatos y candidatas de cara a la elección de convencionales para la Carta Orgánica.

En primer término, el día viernes 23, a las 19 horas, se realizará un encuentro de candidatos y candidatas a convencionales para la reforma de la Carta Orgánica Municipal. Esta actividad, organizada en conjunto por el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la UNCo, la Universidad Nacional de Río Negro, la UTN Bariloche, el Instituto Balseiro y el CONICET Patagonia Norte, tiene como objetivo brindar un espacio de intercambio con representantes de distintos espacios que se postulan para la elección.

En segundo término, el sábado 24, a las 16 horas, se realizará un encuentro para abordar la Dimensión Ambiental en la revisión de la Carta Orgánica. Esta actividad está organizada por el INIBIOMA (CONICET/UNCo), Árbol de Pie, Comisión de Medio Ambiente de las Juntas del Oeste, Juntas por el Ambiente, Colectivo Mallines Brc.

Ambas actividades son en el Aula Mayor “Juan Marcos Herman” del CRUB (Quintral 1250).

La Carta Orgánica es un conjunto de normativas esenciales que constituyen el marco jurídico de nuestra ciudad. Es la herramienta que consagra la autonomía municipal, permitiendo que el pueblo de Bariloche organice sus organismos y su modelo de desarrollo económico-social. En sus páginas se plasman los principios, derechos y deberes que rigen nuestra vida institucional.

Este año se realizará la actualización de la misma a través de una elección que se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre. En esta jornada, los ciudadanos elegirán mediante el sistema de Boleta Única de Papel a 15 representantes denominados “constituyentes o convencionales”, quienes tendrán la responsabilidad de redactar la nueva Carta Orgánica.