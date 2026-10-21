Weretilneck en Bariloche: "un día de regalías de Neuquén equivalen a un mes nuestro"

El gobernador describió el impulso gigante que el yacimiento de Vaca Muerta le dio a la región y al país, convirtiéndolo en el tercer productor de gas y el quinto de petróleo, y destacó que la salida al Atlántico de la producción por Río Negro convirtieron a la Provincia en "estratégica". Anunció que en diciembre licitará 432 hectáreas de Zona Franca.

miércoles 21 de octubre de 2026

El gobernador Alberto Weretilneck afirmó que Río Negro pasó de ser una provincia importante, con el principal destino turístico del país en Bariloche, a una provincia estratégica por los proyectos de exportación de petróleo y gas sobre la costa atlántica.

"Río Negro ya era una provincia importante. Hoy es una provincia estratégica. Esa es la diferencia", dijo en una entrevista en Voz Radio 103.7.

Weretilneck relativizó la comparación con la provincia vecina: "Un día de regalías de Neuquén es un mes nuestro". Indicó que Río Negro recibe alrededor de $12.000 millones mensuales en regalías hidrocarburíferas.

La provincia busca determinar cuánto se extiende Vaca Muerta hacia su territorio y avanzar en áreas no convencionales, como Phoenix, Loma Guadalosa y Cinco Saltos Norte y Sur. También apuesta a su ventaja frente a Neuquén: la costa atlántica.

Turismo, fruta y energía

Weretilneck aclaró que la provincia "no va a dejar de ser lo que es": una provincia "esencialmente turística, a partir de Bariloche", a lo que sumó El Bolsón, Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor. Mencionó además su perfil frutícola, 50.000 hectáreas de maíz, alfalfa y pasturas, unas 800.000 cabezas de ganado bovino y alrededor de un millón de ovinos. Según planteó, la energía se suma a esas actividades y no las reemplaza.

El proyecto VMOS avanza hacia la costa rionegrina y la Provincia impulsa iniciativas de exportación de gas natural licuado (GNL). El Gobierno había previsto el primer embarque de petróleo desde Punta Colorada entre fines de 2026 y comienzos de 2027. YPF y Río Negro firmaron este año un marco para Argentina LNG con estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, complementario al RIGI. En octubre continuaron los estudios geotécnicos en el Golfo San Matías.

Sierra Grande

El gobernador tomó a Sierra Grande como ejemplo del cambio. Describió una ciudad que "se había quedado perdida en el tiempo", con actividad concentrada en el Estado. Aseguró que 120 trabajadores municipales renunciaron para pasar al sector privado y que unas 1.000 personas trabajan en la etapa actual de la obra.

Zona Franca

En diciembre, la Provincia pretende lanzar una licitación internacional por 432 hectáreas de Zona Franca. "Estamos aspirando a que en la Zona Franca se radiquen refinerías, el complejo petroquímico y plantas de fertilizantes", explicó. El objetivo es pasar del transporte y la exportación a la industrialización de parte de los recursos en territorio rionegrino.

Macroeconomía y salarios

Weretilneck sostuvo que el ingreso de divisas por energía y minería ayuda a reducir tensiones cambiarias. Pero reconoció dificultades en los hogares: "Realmente el costo de los servicios es altísimo, el costo de los alquileres es altísimo, los salarios no alcanzan". Y agregó: "Hay seis, siete cosas de la macroeconomía del país que están muy bien, pero la cuestión diaria de todos los asalariados realmente está muy complicada".

Inversores en París

El gobernador regresó recientemente de París, donde los inversores le consultaron sobre todo por el escenario político: "¿Qué pasa el año que viene? ¿Qué va a pasar con las elecciones?". Según dijo, la preocupación es la continuidad de las políticas de Estado en inversiones de largo plazo. "Si una empresa ve que el país no es confiable, la plata se va a otro lado", resumió.