Piedrabuena suma pavimento y mejora la conexión con avenida Las Victorias

Con una nueva jornada de hormigonado, la gestión del intendente Walter Cortés continúa mejorando los accesos al barrio, en una intervención que también incorpora soluciones para el escurrimiento del agua y previsiones para futuras instalaciones.

miércoles 21 de octubre de 2026

Los trabajos sobre calle Comandante Luis Piedrabuena tuvieron continuidad este martes en dirección a avenida Las Victorias, con una jornada que contempla la colocación de 80 metros cúbicos de hormigón para avanzar en la conexión entre la ruta y el barrio.

Impulsada por la gestión del intendente Walter Cortés, esta nueva etapa retoma el tramo preparado durante los últimos días y da continuidad al hormigonado realizado el sábado en el acceso próximo a Cabildo, como parte de las mejoras destinadas a facilitar la circulación en la zona este de la ciudad.

El despliegue previsto incluye diez camiones mixer de ocho metros cúbicos cada uno, con hormigón H30 aditivado y fibrado para conformar una calzada de nueve metros de ancho útil, mientras que el volumen de material representa unos 29.000 kilogramos de cemento y 140 toneladas de áridos, entre piedras y arenas.

Junto con la pavimentación se ejecuta un badén sobre Piedrabuena que permitirá encauzar el agua y evitar que ingrese a la ruta, atendiendo así una necesidad de escurrimiento en este acceso a Las Victorias.

La preparación del sector también incluyó la colocación de cañerías de pase bajo la superficie de rodamiento, una previsión que permitirá realizar futuras instalaciones y reducir la necesidad de abrir el nuevo pavimento.

Luego de la colocación, el hormigón recibirá el tratamiento de curado mediante membrana acuosa o cobertura plástica, según las condiciones climáticas y la presencia de lluvias durante los trabajos.

Para acompañar el avance de la obra, se pide a los vecinos y a quienes transitan por el lugar que circulen con precaución y respeten la señalización y las indicaciones del personal, agradeciendo la paciencia y la colaboración durante las tareas que se desarrollan en el sector.

Con estas intervenciones, la gestión del intendente Walter Cortés sostiene el avance de las obras de pavimentación en los barrios de Bariloche, mejorando la circulación y los accesos, acompañando la valorización de las viviendas ubicadas sobre las calles intervenidas y dando respuesta a necesidades que hacen a la calidad de vida de los vecinos.