Marcelo Cascón: "queremos al cerro Catedral dentro de Bariloche y no un Bariloche con un Dubai aparte"

El ex Intendente es el único que promueve rango constitucional para el Emprotur y el ente de control del cerro Catedral. Apuesta a jerarquizar al turismo en la Carta Orgánica. "Hay un solo artículo para el turismo en la Carta Orgánica", advierte, y también propone agilizar inversiones turísticas sustentables.

miércoles 21 de octubre de 2026

El ex intendente Marcelo Cascón, primer candidato a convencional por la alianza UCR CC-ARI, puso al turismo entre los ejes de su propuesta para la reforma de la Carta Orgánica. Busca blindar de la política la promoción turística, el control de la concesión del cerro Catedral y la atracción de inversiones sustentables "en lugar de rechazarlas".

"Para nosotros el turismo es un eje central del desarrollo económico y de la vida económica de la ciudad. Increíblemente no se está discutiendo hoy en las campañas para reformar la Carta Orgánica. No hemos escuchado otras propuestas", dijo a Económicas Bariloche.

Un solo artículo

La Carta Orgánica vigente dedica un solo artículo al turismo, el mismo espacio que tiene ciencia y tecnología. "También tiene que ver con un motor de desarrollo económico y de representación de la ciudad", planteó Cascón.

Su primera propuesta es "reivindicar definitivamente" al Emprotur y darle estatus constitucional, es decir, incorporarlo a la Carta Orgánica. El objetivo, explicó, es "terminar la discusión de la representatividad" del ente y fijar su peso en la promoción turística y en la economía local.

Catedral: control sin política

La segunda propuesta apunta al control de la concesión del cerro. Cascón cuestionó el rol del EAMCEC: "No controla la concesión, sólo negocia acuerdos con la concesionaria". Según dijo, "está en manos de la política, del oficialismo, negocia todo con el concesionario".

Propone que pase a la Carta Orgánica como ente de control, con profesionales en el Directorio. La política quedaría reducida a un consejo consultivo. El EAMCEC debería "estar muy encima y muy cerca de la empresa" que explota el cerro, tanto en el transporte de la aerosilla como en el hábitat, los proyectos dentro del área concesionada y su impacto ambiental.

Cascón rechazó la edificación de 3.000 viviendas en la zona. "Queremos un desarrollo turístico integral para el cerro Catedral", sostuvo.

Recordó que las 74 hectáreas de Catedral "ya son inalienables", según la Carta Orgánica. Sobre la idea de canjearlas, afirmó que "tampoco se puede hacer, sería una venta encubierta". Y concluyó: "La nueva ordenanza y la discusión que se armó no tienen sentido".

Inversiones y participación ciudadana

El candidato describió un cruce entre dos actores. "La participación ciudadana está distorsionada en la administración municipal, no sirve, no cuenta con representación ciudadana real, no es eficiente. Y el gobierno termina impulsando lo que quiere, sin control", señaló.

Para Cascón, "ambos sectores pelean por imponerse" y el resultado es que "se frenan inversiones sin fundamentos ambientales". Pidió "buscar un equilibrio y promover el desarrollo económico con cuidado ambiental" y revisar en la Carta Orgánica por qué eso no funciona.

Su propuesta incluye un capítulo sobre el acceso a senderos y costas, públicos y no públicos, con un Estado que acompañe y proteja esa práctica para residentes y turistas.