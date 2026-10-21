La jornada de prevención de incendios forestales llegó por primera vez a Pilcaniyeu

Se desarrolló un encuentro en el gimnasio municipal con la participación de 99 estudiantes de cuatro establecimientos educativos, junto con sus docentes y familias.

miércoles 21 de octubre de 2026

La propuesta interinstitucional “Unidos por naturaleza para la Naturaleza” continúa recorriendo distintas localidades y parajes de la región. Por primera vez, la iniciativa llegó a Pilcaniyeu, donde se desarrolló un encuentro en el gimnasio municipal con la participación de 99 estudiantes de cuatro establecimientos educativos, junto con sus docentes y familias.

Participaron estudiantes de la Escuela nº 269 de Pilcaniyeu, de ambos turnos y con la presencia del nivel inicial; la Escuela Hogar nº 98 de Pichileufu; la Escuela nº 231 de Pichileufu Arriba y la Escuela Hogar nº 158 del paraje Corralito. La actividad contó con el acompañamiento de la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, quien facilitó la realización del encuentro.

A través de propuestas lúdicas y participativas, la jornada buscó acercar herramientas para comprender la importancia de prevenir los incendios forestales, rurales y de interfase, y promover actitudes de cuidado y responsabilidad ambiental.

Una propuesta que llega a más comunidades

“Unidos por naturaleza para la Naturaleza” es una iniciativa interinstitucional que, desde hace más de quince años, promueve la educación ambiental como una herramienta fundamental para la prevención de incendios.

Las jornadas escolares comenzaron en agosto y desde entonces la mesa de trabajo recorre distintas escuelas de Bariloche y localidades y parajes cercanos al Parque Nacional Nahuel Huapi. Luego de los encuentros realizados en Bariloche y Villa Llanquín, la llegada a Pilcaniyeu permitió reunir también a estudiantes de otras comunidades de la zona.

Desde el inicio de esta etapa, ya participaron alrededor de 1000 estudiantes. Durante las próximas semanas, la propuesta continuará en Dina Huapi, el paraje El Manso y Bariloche, donde se realizará el cierre de las jornadas.

Estos encuentros permiten acercar información y herramientas de prevención a comunidades de distintos puntos del territorio, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones y el compromiso compartido con el cuidado del ambiente.

Trabajo interinstitucional para la prevención

La mesa organizadora está integrada por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF Río Negro); el Parque Nacional Nahuel Huapi, a través de la División de Educación Ambiental y el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE); la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, mediante Protección Civil; la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro; la Agencia Federal de Emergencias, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Regional Patagónica–Brigada Nacional Sur. También participa como organización invitada Jóvenes por Bariloche.

La continuidad de esta iniciativa refleja la importancia de articular esfuerzos para promover la prevención desde edades tempranas y llegar a las comunidades con un mensaje común de cuidado y responsabilidad frente al riesgo de incendios.